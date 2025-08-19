रहस्य, ड्रामा आणि थ्रिल... 'दशावतार'चा ट्रेलर पाहिलात का? दिलीप प्रभावळकर आणि भरत जाधवचा अभिनय एकदा बघाच

1 ‘दशावतार’ या मराठी चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून रहस्य, ड्रामा आणि थ्रिलने भरलेला आहे.2 दिलीप प्रभावळकर आणि भरत जाधव यांच्या दमदार अभिनयामुळे ट्रेलरला रसिकांची चांगली प्रतिक्रिया मिळत आहे.3 हा चित्रपट १२ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार असून प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..जेष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावकर यांचा 'दशावतार' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाचा नुकताच ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून चाहत्यांना आता चित्रपटाविषयी उत्सुकता लागलीय. या ट्रेलमध्ये प्रेक्षकांना रहस्य, ड्रामा, थ्रिल आणि बरच काही अनुभवता आलय..गेल्या अनेक दिवसांपासून दिलीप प्रभावळकर यांच्या दशावतार सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू आहे. सिनेमाची पहिला ट्रेलर आल्यापासून सर्वांना चित्रपटाची उत्सुकता लागली होती. आता त्यात दुसऱ्या ट्रेलरने चित्रपटाची उत्सुकता वाढवलीय. दशावतारचा हा ट्रेलर खरच खूप उत्कंठावर्धक आहे..या ट्रेलरमध्ये 'ही महाशिवरात्री माझ्या आयुष्यातला शेवटचा दशावतार असल्याचं म्हणताना दिलीप प्रभावळकर दिसतात. आणि यात्रेत सोंग घेऊन नाचतात. ट्रेलरमध्ये कोकणातल्या घनदाट जंगलात होणाऱ्या अतिक्रमणाची दृश्य दाखवण्यात आली. त्याच वेळी 'ये जंगल अपने बाप का है' असं म्हणताना भरत जाधव दिसतो..'दशावतार' चित्रपटात दिलीप प्रभावळकर, महेश मांजरेकर, भरत जाधव, प्रियदर्शनी इंदलकर, अभिनय बर्डे यांचा दमदार अभिनय पहायला मिळणार आहे. या चित्रपटाचं लेखन, कथा, पटकथा हे सुबोध खानोलकर यांनी केलं आहे. 12 सप्टेंबरला हा सिनेमा चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे..FAQs.‘दशावतार’ चित्रपटाचा ट्रेलर कधी प्रदर्शित झाला?या चित्रपटाचा ट्रेलर अलीकडेच सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आला..या चित्रपटात मुख्य भूमिका कोण साकारत आहेत?दिलीप प्रभावळकर, भरत जाधव, महेश मांजरेकर यांसारखे कलाकार प्रमुख भूमिकेत आहेत..‘दशावतार’ चित्रपटाची कथा कशावर आधारित आहे?कोकणातील जंगलातील अतिक्रमण आणि दशावतारी परंपरेभोवती ही कथा फिरते..या ट्रेलरमधील चर्चेत असलेलं डायलॉग कोणतं आहे?“ही महाशिवरात्री माझ्या आयुष्यातला शेवटचा दशावतार आहे…” हे दिलीप प्रभावळकर यांचं डायलॉग चर्चेत आहे..'सीन करताना माझ्या खांद्याला दुखापत झाली' शिवानीने नऊवारी साडी नेसून कसा केला अॅक्शन सीन, म्हणाली...'तारिणीसाठी जेव्हा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.