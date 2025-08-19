Premier

रहस्य, ड्रामा आणि थ्रिल... 'दशावतार'चा ट्रेलर पाहिलात का? दिलीप प्रभावळकर आणि भरत जाधवचा अभिनय एकदा बघाच

Dilip Prabhavalkar’s dialogue “last Dashavatar” from trailer trends on social media: दिलीप प्रभावळकर आणि भरत जाधव यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘दशावतार’ हा मराठी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून यात रहस्य, ड्रामा आणि थ्रिल यांचा अनोखा मिलाफ पाहायला मिळतो.
1 ‘दशावतार’ या मराठी चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून रहस्य, ड्रामा आणि थ्रिलने भरलेला आहे.

2 दिलीप प्रभावळकर आणि भरत जाधव यांच्या दमदार अभिनयामुळे ट्रेलरला रसिकांची चांगली प्रतिक्रिया मिळत आहे.

3 हा चित्रपट १२ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार असून प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

