‘जशी स्वामींची इच्छा!’ गश्मीर महाजनी देऊळ बंद 2 मध्ये दिसणार? मोहन जोशी म्हणाले...'सगळे राघव शास्त्रीबद्दल...'

RAGHAV SHASTRI ENTRY IN DEOOL BAND 2 VIRAL VIDEO: प्रवीण तरडे यांनी दिग्दर्शन केलेल्या 'देऊळ बंद २' सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झालाय. या ट्रेलरनंतर सिनेमाबाबत चाहत्यांच्या मनात सिनेमाबाबत उत्सुकता अधिकच लागली आहे. या सिनेमाचा पहिला भाग २०१५ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. त्या भागात गश्मीर महाजनी याने राघव शास्त्रीची भूमिका साकारली होती. आता ११ वर्षांनंतर दुसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. या भागात शेतकऱ्यांची व्यथा मांडण्यात आलीय. या सिनेमात मोहन जोशी स्वामींच्या भूमिकेत आहेत तर स्नेहल तरडे ही शेतकऱ्यांच्या पत्नीची भूमिका साकारत आहे. परंतु दुसऱ्या भागात राघव शास्त्री पहायला मिळणार का? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. .दरम्यान अशातच देऊळ बंद २ चं एक रील सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी आणि गश्मीर महाजनी एकमेकांची भेट घेतात. तेव्हा त्याच्यांत संवाद सुरु होतो, गश्मीर म्हणतो, 'काय मग, कशाला बोलावलंय मला आज? यावर मोहन जोशी म्हणाले, 'अरे जो तो भेटतो तो मला विचारतोय की, राघव शास्त्री देऊळ बंद २ मध्ये नाहीत का? अरे मला धमकी दिल्यासारखं विचारत आहेत. तु आहेस ना देऊळ बंद २ मध्ये नक्की? यावर गश्मीर म्हणतो की, तुमची इच्छा काय आहे? मी येऊ का? तर मोहन जोशी म्हणतात... 'मला तर वाटतय तु यावं असं...' त्यावर गश्मीर म्हणतो, स्वामींनी आदेश दिलाय तर राघवला यावंच लागेल. जशी स्वामींची इच्छा' असं म्हणत तो मोहन जोशींना नमस्कार करतो. ते देखील त्याता तथास्तु म्हणतात. .या व्हिडिओनंतर सिनेमातील काही सीन दाखवण्यात आलेत आणि शेवटी श्रीकृष्णाची एन्ट्री दाखवण्यात आलीय. परंतु श्रीकृष्णाचा चेहरा दाखवण्यात आला नाही. त्यामुळे गश्मीर महाजनी श्रीकृष्णाच्या भूमिकेत असल्याचा अंदाज नेटकरी लावताय. परंतु गश्मीर देऊळ बंद २ मध्ये आहे हे कळाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केलाय. .दरम्यान हा सिनेमा २१ मे रोजी सगळीकडे प्रदर्शित होणार आहे. या सिनेमात शेतकऱ्यांची व्यथा मांडण्यात आली आहे. तसंच ग्रामीण भागातील वास्तव दाखवण्याचा सुद्धा प्रयत्न या सिनेमातून करण्यात आला आहे. चाहते सध्या या सिनेमाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.