Premier

सुप्रसिद्ध निर्मात्याने संपवले जीवन ! दाक्षिणात्य सिनेविश्वाला बसला धक्का, पोलिसांकडून तपास सुरु

रुग्णालयात नेल्यानंतर त्यांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. मृत्यूसमयी त्यांचं वय ५५ वर्षे होतं |After being taken to the hospital, doctors declared him brought dead. He was 55 years old at the time of his death