आपल्या सहजसुंदर आणि विनोदी अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात घर करणारे अनेक कलाकार मनोरंजनविश्वाने पाहिले आहेत; मात्र लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाच काही कलाकारांच्या आयुष्याचा शेवट अत्यंत चटका लावणारा ठरला. .'मिर्झापूर' (Mirzapur) या लोकप्रिय वेबसीरिजमध्ये 'ललित'ची भूमिका साकारून घराघरांत पोहोचलेले अभिनेता ब्रह्मा मिश्रा (Brahm Swaroop Mishra) यांच्या बाबतीतही अशीच हृदयद्रावक घटना घडली होती. वयाच्या अवघ्या ३६ व्या वर्षी त्यांनी जगाचा निरोप घेतला..Bihar Bizarre Thefts : विश्वास बसणार नाही पण खरं आहे! ६० फुटी लोखंडी पूल, संपूर्ण तलाव, मोबाईल टॉवर अन् चक्क रेल्वे इंजिन चोरीला; बिहारमधील अजब घटनांनी देशभरात खळबळ!.भोपाळ ते पुणे एफटीआयआय आणि 'मिर्झापूर'चा प्रवासब्रह्मा मिश्रा यांचे पूर्ण नाव ब्रह्मस्वरूप मिश्रा होते आणि त्यांचा जन्म मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे झाला होता. अभिनयाची आवड असल्याने त्यांनी पुण्यातील प्रतिष्ठित फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) मधून दोन वर्षांचा अभिनयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. त्यानंतर मुंबईत येऊन त्यांनी २०१३ मध्ये 'चोर चोर सुपर चोर' या चित्रपटातून पदार्पण केले..Former CJI Bhushan Gavai Letter To President Murmu : "न्यायव्यवस्थेत एकाच समाजाला झुकते माप!" माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र; ओबीसी-वंचितांच्या प्रतिनिधित्वावरून गंभीर चिंता.त्यांनी 'मांझी : द माउंटन मॅन', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया', 'दंगल', 'केसरी' आणि 'हसीन दिलरुबा' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये उल्लेखनीय भूमिका साकारल्या; मात्र त्यांना खरी ओळख मिळाली ती 'मिर्झापूर'मधील मुन्ना त्रिपाठीचा जवळचा मित्र 'ललित' या भूमिकेमुळे..२९ नोव्हेंबरचा त्रास अन् २ डिसेंबरला उघडकीस आली दुर्दैवी घटनाब्रह्मा मिश्रा मुंबईतील वर्सोवा येथील यारी रोड भागात एका भाड्याच्या फ्लॅटमध्ये मागील चार वर्षांपासून एकटेच राहत होते.छातीत दुखण्याचा त्रास: २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी त्यांना छातीत दुखू लागल्याने त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेतला होता. घरात कोणीच सोबत नसल्याने नंतर त्यांच्या तब्येतीकडे लक्ष देण्यास कोणी नव्हते.दोन-तीन दिवसांनंतर उघडकीस: २ डिसेंबर २०२१ रोजी शेजाऱ्यांना त्यांच्या फ्लॅटमधून दुर्गंधी येऊ लागल्याने त्यांनी पोलिसांना कळवले. वर्सोवा पोलिसांनी डुप्लिकेट चावीने आतून बंद असलेला दरवाजा उघडला असता बाथरूममध्ये त्यांचा मृतदेह अंशतः कुजलेल्या अवस्थेत आढळला.हृदयविकाराचा झटका: शरीरावर कोणत्याही जखमा नसल्याने पोलिसांनी घातपाताची शक्यता नाकारली आणि कूपर रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले; हृदयविकाराच्या झटक्याने दोन-तीन दिवसांपूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज डॉक्टरांनी व पोलिसांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.