'ते रागात गेल्याचं आम्हाला वाईट नाही वाटलं' दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज नाना पाटेकरांबद्दल बोलताना म्हणाले

Vishal Bhardwaj reaction on Nana Patekar anger: विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित 'ओ रोमिओ'चा ट्रेलर लॉन्च सोहळा नुकताच पार पडला. या ट्रेलर लॉन्चवेळी कलाकार उशीरा पोहचल्याने नाना पाटेकर चिडून निघून घेते. या सिनेमाच्या ट्रेलर लॉन्चवेळी शाहिद कपूर, तृप्ती डिमरी, अविनाश तिवारी, फरिदा जलाल हे कलाकार उपस्थित होते. तसंच या सोहळ्याला नाना पाटेकर सुद्धा आले होते. परंतु इतर टीम वेळेत आली नाही हे लक्षात आल्यानंतर नाना पाटेकर प्रचंड संतापले आणि रागारागात लाँचआधीच निघून गेले. .दरम्यान आता या प्रकरणावर दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ट्रेलर लॉंचवेळी जेव्हा नाना पाटेकरांना नाव घेण्यात आलं. त्यावेळी विशाल भारद्वाज म्हणाले की, 'नाना पाटेकर निघून गेले आहे. परंतु आपण त्यांच्याविषयी बोललं पाहिजे. त्यांच्यामध्ये एक खोडकर मुलगा दडलेला आहे. आमची दोघांची 27 वर्षांपासूनची मैत्री आहे. परंतु आम्ही पहिल्यांदाच एकत्र काम केलय.'.पुढे बोलताना दिग्दर्शक म्हणाले, 'नाना इथं असते तर मजा आली असती. परंतु ते आपल्या वेगळ्या स्टाईलनं उठले, आणि म्हणाले, 'एक तास मला वाट पहायला लावली, आता मी जातोय.' आणि ते निघून गेले. ते गेल्याचं आम्हाला अजिबात वाईट वाटत नाही कारण सगळ्यांना माहिती आहे की, हीच गोष्ट नानांना नाना पाटेकर बनवते.'.दरम्यान 'ओ रोमिओ' हा सिनेमा 13 फेब्रुवारी रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. तर नाना पाटेकर हे गँगस्टरच्या पात्रात पहायला मिळणार आहे. याच बरोबर सिनेमात तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, अविनाश तिवारी हे तकडे कलाकराही उपस्थित असणार आहे. .मग मला १२ वाजता का बोलावलं? शाहिद- तृप्तीमुळे O'Romeo च्या ट्रेलर लाँचमधून रागात निघून गेले नाना पाटेकर; काय घडलं?