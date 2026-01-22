Premier

'ते रागात गेल्याचं आम्हाला वाईट नाही वाटलं' दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज नाना पाटेकरांबद्दल बोलताना म्हणाले

NANA PATEKAR WALKS OUT OF O ROMEO TRAILER LAUNCH:‘ओ रोमिओ’ सिनेमाच्या ट्रेलर लॉन्चवेळी नाना पाटेकर इतर कलाकार उशीरा आल्यामुळे संतापले आणि कार्यक्रमातून निघून गेले. या घटनेवर दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांनी प्रतिक्रिया देत नाना पाटेकरांच्या स्वभावाचं समर्थन केलं.
Vishal Bhardwaj reaction on Nana Patekar anger: विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित 'ओ रोमिओ'चा ट्रेलर लॉन्च सोहळा नुकताच पार पडला. या ट्रेलर लॉन्चवेळी कलाकार उशीरा पोहचल्याने नाना पाटेकर चिडून निघून घेते. या सिनेमाच्या ट्रेलर लॉन्चवेळी शाहिद कपूर, तृप्ती डिमरी, अविनाश तिवारी, फरिदा जलाल हे कलाकार उपस्थित होते. तसंच या सोहळ्याला नाना पाटेकर सुद्धा आले होते. परंतु इतर टीम वेळेत आली नाही हे लक्षात आल्यानंतर नाना पाटेकर प्रचंड संतापले आणि रागारागात लाँचआधीच निघून गेले.

