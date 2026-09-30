'एकाने रक्ताने पत्र लिहून भेटायला आला अन्...' रेणूका शहाणे यांनी सांगितला चाहत्याचा किस्सा, म्हणाल्या...‘हम आपके हैं कौन सिनेमानंतर.’

RENUKA SHAHANE RECALLS SURABHI FAN MOMENTS: प्रसिद्ध अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. लवकरच त्यांचा 'दुपहिया'चा दुसरा सीझन लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या नव्या सीझनमध्ये स्पर्श श्रीवास्तव पुन्हा एकदा भूगोलच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. तर रेणुका शहाणे पुन्हा एकदा पुष्पलता यांची व्यक्तीरेखा साकारणार आहे. .दरम्यान अशातच या सीरिजच्या प्रमोशनसाठी रेणुका शहाणेंनी दैनिक भास्करला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत रेणुका शहाणे यांनी त्यांच्या व्यक्तिरेखा, ट्रोलिंग आणि सोशल मीडियावरील नकारात्मकता याबद्दल मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. यावेळी त्यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा सुद्धा दिला. .रेणुका शहाणे यांना 'चाहत्यांची एखादी आठवण आहे का? जी कायम लक्षात राहिल असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर रेणुका यांनी 'सुरभि' कार्यक्रमाच्या काळातील त्यांच्या एका चाहत्याबद्दलचा किस्सा सांगितला. त्यावेळी सोशल मीडिया नसल्यामुळे चाहते आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी कलाकारांना पत्रं लिहायचे. .त्या पुढे म्हणाल्या 'काही चाहते तर चक्क रक्ताने पत्रं लिहून पाठवायचे. चाहत्यांचं हे प्रेम पाहून त्यांना नवल वाटायचं. त्या विचार करायच्या की, राजेश खन्ना यांना भेटण्यासाठी चाहते येताय, कदाचित एक दिवस मलाही भेटायला येतील. अखेर एक दिवस असा आला आणि चाहते मला भेटायला आले. परंतु त्यावेळी नेमकी कशी प्रतिक्रिया द्यावी हेच मला सुचत नव्हतं. चाहत्यांनी रक्ताने पत्र लिहलेलं दिलं.' त्यावेळी मी त्यांना ‘रक्त वाया घालवू नका, शाईने लिहा.’ असं सांगायचे..रेणुका शहाणे यांनी ‘हम आपके हैं कौन’शी संबंधित अनेक फॅन मोमेंट्सही शेअर केले. या चित्रपटामुळे त्यांना प्रेक्षकांकडून मिळालेलं प्रेम आजही त्यांच्या आठवणीत आहे. लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत वेगवेगळ्या वयोगटातील प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या प्रतिक्रिया त्यांच्यासाठी खास होत्या. काही ज्येष्ठ प्रेक्षक तर ‘तुमचा कार्यक्रम पाहिल्यामुळे आम्हाला ऊर्जा आणि आनंद मिळतो,’ असं सांगायचे. प्रेक्षकांच्या या भावना आणि प्रेमामुळे मिळालेल्या आठवणी आपण कधीच विसरू शकत नाही, असं रेणुका यांनी सांगितलं. .'जैसे तू है पास मेरे तेरे पास मे' योगिता चव्हाणचा डान्स पाहिलात का? स्टेप्स आणि एक्सप्रेशन पाहून नेटकरी म्हणाले...Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.