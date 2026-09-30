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'एकाने रक्ताने पत्र लिहून भेटायला आला अन्...' रेणूका शहाणे यांनी सांगितला चाहत्याचा किस्सा, म्हणाल्या...‘हम आपके हैं कौन सिनेमानंतर.’

RENUKA SHAHANE FANS WROTE LETTERS WITH BLOOD: रेणुका शहाणे यांनी ‘सुरभि’च्या काळातील खास आठवण सांगितली. काही चाहते चक्क रक्ताने पत्रं लिहायचे, असा खुलासा केलाय.
RENUKA SHAHANE REVEALS UNFORGETTABLE FAN MOMENT

RENUKA SHAHANE REVEALS UNFORGETTABLE FAN MOMENT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RENUKA SHAHANE RECALLS SURABHI FAN MOMENTS: प्रसिद्ध अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. लवकरच त्यांचा 'दुपहिया'चा दुसरा सीझन लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या नव्या सीझनमध्ये स्पर्श श्रीवास्तव पुन्हा एकदा भूगोलच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. तर रेणुका शहाणे पुन्हा एकदा पुष्पलता यांची व्यक्तीरेखा साकारणार आहे.

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