Salman Khan: ५२ वर्षांनंतर सलमान खान 'गॅलेक्सी' सोडणार! आता भाईजान समुद्रकिनारी नव्या ६ मजली बंगल्यात राहणार; का घेतला निर्णय?

सलमान खान वांद्रे येथे आपल्या कुटुंबासाठी समुद्रकिनारी एक नवीन सहा मजली घर बांधत आहे. महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (MCZMA) या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. हा भूखंड अभिनेत्याच्या आईच्या नावावर नोंदणीकृत आहे. सलमान खान १९७४ पासून गॅलेक्सी अपार्टमेंट्समध्ये राहत आहे. इतक्या वर्षांनंतर तो आपल्या कुटुंबासाठी नवीन घर बांधत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सलमान खानचे नवीन घर वांद्रे येथील चिंबई परिसरात त्याच्या सध्याच्या गॅलेक्सी अपार्टमेंट्सपासून थोड्याच अंतरावर बांधले जाईल. हे नवीन घर सलमान खानची आई, सलमा खान यांच्या नावावर नोंदणीकृत असलेल्या जमिनीवर बांधले जाईल. या भूखंडावर पूर्वी १९५६ पूर्वी बांधलेले दोन मजली घर होते. जे खान कुटुंबाने खरेदी केल्यानंतर त्याच्या जीर्ण अवस्थेमुळे पाडून टाकले होते. .'गोविंदाचे अनेक अफेअर्स होते'; पत्नी सुनीताचा मोठा खुलासा, म्हणाली... 'सहन करावंच लागतं'.नवीन इमारतीमध्ये एक तळमजला स्टिल्ट पार्किंग आणि सहा मजले असतील. त्याचे एकूण बांधकाम क्षेत्र अंदाजे १,०१४ चौरस मीटर असेल. हा प्रकल्प सच डेव्हलपर्सद्वारे बांधला जाईल. बीएमसीने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये या प्रकल्पासाठी प्राथमिक परवानगी दिली आहे. असेही वृत्त आहे की, सलमान खानच्या घराच्या बांधकामादरम्यान एकही झाड तोडले जाणार नाही. त्याऐवजी, परिसरात आणि आजूबाजूच्या भागात स्थानिक प्रजातींची नवीन झाडे लावली जातील..हे घर सलमान खान आणि त्याच्या कुटुंबाला अधिक गोपनीयता देईल. २०२४ मध्ये, दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी गॅलेक्सी अपार्टमेंटच्या बाहेर गोळीबार केला होता. तपासात असे उघड झाले की, हे हल्लेखोर बिश्नोई गँगशी संबंधित होते. या घटनेनंतर सलमान खानची सुरक्षा वाढवण्यात आली. ज्या बाल्कनीतून तो आपल्या चाहत्यांना अभिवादन करतो, ती बुलेटप्रूफ काचेने संरक्षित करण्यात आली आहे..गुलाबी साडी ते बॉलिवूड! संजू राठोडच्या गाण्याने पुन्हा जिंकली चाहत्यांची मनं, Viral Video.या प्रकल्पाबाबत सलमान खान किंवा त्यांच्या टीमकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. नुकतेच, सलमान खानने ' काला बक: द बॅटल फॉर लेगसी ' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती मिळावी यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे . त्याने चित्रपटाची निर्मिती, प्रसिद्धी आणि वितरण यावर स्थगिती आणण्यासाठी न्यायालयात अंतरिम मनाई हुकूम याचिका दाखल केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.