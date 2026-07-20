शबाना आझमी पोहचल्या जंतर-मंतरवर, CJP आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा, म्हणाल्या...'मी पंतप्रधानांना पत्र...'

SHABANA AZMI AND PRAKASH RAJ BACK CJP PROTEST IN DELHI: दिल्लीतील जंतर-मंतर इथं गेल्या अनेक दिवसांपासून CJP शी संबंधित विद्यार्थी शांततापूर्ण आंदोलन करत आहेत. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाला अनेक सेलिब्रिटींचा पाठिंबा मिळताना पहायला मिळतोय. संसद मार्चपूर्वी ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी आणि अभिनेते प्रकाश राज यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दर्शवला. .यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देत २१ दिवस उपोषण केले होते. मात्र, १८ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना सफदरजंग रुग्णालयात हलवण्यात आले. त्यांच्या उपोषणानंतर CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके हे उपोषण करत आहेत. .शबाना आझमी यांनी जंतर मंतरवर उपस्थित राहत विद्यार्थ्यांची संवाद साधला. तसंच अभिजीत दिपके यांची भेट घेत आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. त्यांचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताय, ज्यामध्ये त्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ बोलताना पहायला मिळताय. त्या म्हणाल्या की, 'जेव्हा पाणी डोक्यावरून जातं तेव्हाच मी बोलते. मी आणि जावेद साहेबांनीही पंतप्रधानांना पत्र लिहलं. यावर काहीतरी प्रतिक्रिया द्या. आंदोलकांचं म्हणणं ऐकून घ्या. दोन दिवसात उत्तर देऊ असं सांगण्यात आलं. परंतु इतके दिवस होऊनही उत्तर मिळालेलं नाही.'.अभिनेते प्रकाश राज यांनीही आंदोलक विद्यार्थ्यांसोबत बसून पाठिंबा दर्शवला. त्यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून विद्यार्थी कसे शांततेत आंदोलन करत आहेत? याचा व्हिडिओ सुद्धा दाखवला. तसंच 'हे तरुण त्यांच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करत आहेत' असं मतही व्यक्त केलं. .शेवंता कॅरॅक्टरमुळे वाद! अपूर्वा नेमळेकरच्या 'अनप्रोफेशनल' आरोपांना कृतिकाचं सडेतोड उत्तर, म्हणाली...'वेळेत न येणं,माज दाखवणं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.