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शबाना आझमी पोहचल्या जंतर-मंतरवर, CJP आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा, म्हणाल्या...'मी पंतप्रधानांना पत्र...'

JANTAR MANTAR STUDENT PROTEST SHABANA AZMI LATEST NEWS:दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील CJP विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला शबाना आझमी आणि प्रकाश राज यांनी पाठिंबा दिला. संसद मार्चपूर्वी दोन्ही कलाकारांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेत त्यांच्याशी संवाद साधला.
JANTAR MANTAR STUDENT PROTEST

JANTAR MANTAR STUDENT PROTEST

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SHABANA AZMI AND PRAKASH RAJ BACK CJP PROTEST IN DELHI: दिल्लीतील जंतर-मंतर इथं गेल्या अनेक दिवसांपासून CJP शी संबंधित विद्यार्थी शांततापूर्ण आंदोलन करत आहेत. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाला अनेक सेलिब्रिटींचा पाठिंबा मिळताना पहायला मिळतोय. संसद मार्चपूर्वी ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी आणि अभिनेते प्रकाश राज यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दर्शवला.

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