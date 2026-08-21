SHWETA TIWARI ASKS TUKARAM MUNDHE FOR HELP OVER COCKROACH: 'कसौटी जिंदगी की' मालिकेतून घराघरात पोहचलेली अभिनेत्री श्वेता तिवारी सध्या 'खतरो के खिलाडी'च्या नव्या सीझनमध्ये दिसत आहे. परंतु यावेळी तिची चर्चा कोणत्याही स्टंटमुळे नाहीतर चक्क कॉकरोचमुळे होतेय. श्वेतानं स्वत:सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत घडलेल्या प्रकाराची माहिती दिलीय. यावेळी तिने थेट महाराष्ट्राचे FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे मदतीची मागणी केलीय..श्वेताने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये तिने सांगितलं की, 'इन्स्टामार्टवरून मागवलेल्या रेड बूलसोबत तिच्या घरात कॉकरोचही आला आहे. एवढंच नाही तर तो आता तिच्या संपूर्ण घरात फिरत आहे.' यावेळी तिने व्हिडिओमध्ये थेट तुकाराम मुंढे यांना टॅग सुद्धा केला आहे..श्वेता म्हणाली की, 'मुंढे जी, आमच्या घरात इन्स्टामार्टमधून कॉकरोच येत आहेत. तुम्ही कुठे आहात. प्लीज याकडे लक्ष द्या.' असं ती मजेशीर अंदाजामध्ये म्हणतेय. तसंच मागे तिचे मित्र हसतानाही ऐकू येतय. श्वेताने हा व्हिडिओ तिच्या स्टायलिस्ट व्हिक्टरी रॉबिनसनसोबत शेअर केलाय. त्याने श्वेताला घरात किंवा कुठेही कॉकरोच अजिबात आवडत नसल्याचं मजेशीरपणे म्हटलं. परंतु सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..तुकाराम मुंढे हे महाराष्ट्राच्या फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन (FDA)चे आयुक्त आहेत. अन्नातील भेसळ आणि खाद्यपदार्थांच्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी ते चर्चेत आहेत. त्यामुळेच श्वेता तिवारीने आपल्या घरात आलेल्या कॉकरोचच्या मुद्द्यावर मजेशीरपणे तुकाराम मुंढेंना हाक मारल्याचं पाहायला मिळत आहे. तिचा हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. .मुन्नाभाई M.B.B.S. मधली सुमन आठवतेय? 45 व्या वर्षीही सिंगल आहे ग्रेसी सिंह, आता काय करते?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.