सुर्यवंशम भानुप्रताप यांचा नातू आठवतोय? ज्याने आजोबांना विषारी खीर खाऊ घातलेली, आज झाला आहे जबरदस्त हँडसम, photo viral

SOORYAVANSHAM GRANDSON GROWS UP: अमिताभ बच्चन यांचा सूर्यवंशम हा सिनेमा आजही चाहते तितक्याच आवडीनं पाहतात. या सिनेमात अमिताभ बच्चन यांनी दुहेरी भूमिका साकारली होती. या सिनेमात प्रत्येक पात्राने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं होतं. या सिनेमातील छोट्या मुलानं सुद्धा प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. तो मुलगा म्हणजे अमिताभ बच्चन यांच्या नातवाची भूमिका साकारणार बालकलाकार. ज्याने सिनेमात आजोबा भानुप्रताप यांना खीर भरवली होती. या निरागस मुलाची भूमिका आनंद वर्धन याने साकारली होती. .आनंद वर्धन याचं पूर्ण नाव पी.बी. एस आंद वर्धन आहे. चित्रपटात त्याने साकारलेली लहान मुलाची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली होती. त्यातील आजोबांना खीर खाऊ घालतानाचा सीन तर आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. आजही त्या सीनचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असतात..दरम्यान अशातच आनंद वर्धन याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. लहानपणी अत्यंत सुंदर दिसणारा भानुप्रतापचा नातू आता मोठा झाला आहे. तो आता साऊथ सिनेसृष्टीतील अभिनेता म्हणून काम करतो. त्याचे आजोबा प्रसिद्ध गायक पी. बी. श्रीनिवास यांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्याने अभिनय सुरु केला. आता तो एक प्रसिद्ध अभिनेता म्हणून ओळखला जातो. .आता आनंद वर्धन अत्यंत हँडसम दिसतोय. महत्त्वाचं म्हणजे तो सिनेसृष्टीत सुद्धा सक्रिय आहे. त्याचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. निरागस दिसणारा भानुप्रतापचा नातू खरंच हा आहे का? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन एखाद्या सिनेमातील कथेप्रमाणं वाटतय. माहितीनुसार आनंदनं तेलुगु सिनेसृष्टीत जवळपास २० सिनेमात काम केलं आहे