2,20,00,00,000 इतकी आहे सनी देओलची संपत्ती, मुंबईपासून UK पर्यंत आहेत आलिशान घरं, 100 एकर जमीन आणि बरंच काही

SUNNY DEOL'S ULTRA-LUXURY LIFE: बॉलिवूडचा अॅक्शर हिरो सनी देओल आता एका नव्या रुपात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. रामायण सिनेमता तो हनुमानाच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. चाहते त्याचा हा नवीन लूक पाहण्याची उत्सुक आहे. पडद्यावर जितका रुबाबात सनी राहतो तितकाच त्याच्या खऱ्या आयुष्यातही राजेशाही थाट आहे. सनी देओलकडे कोट्यवधीची संपत्ती आहे. किती ते जाणून घेऊया....सनी देओलकडे किती संपत्ती?एका रिपोर्टनुसार सनी देओलकडे मुंबई, मनाली आणि लोणावळा इथं मिळून तब्बल १५० कोटींची संपत्ती आहे. तसंच त्याचा UK मध्ये एक अलिशान खर सुद्धा आहे. त्याचं मुंबईतील जुहूमध्ये करोडचा 'सनी व्हिला आहे. या व्हिलाची किंमत जवळपास ५० ते ६० कोटी इतकी असल्याचं बोललं जातं. या व्हिल्यामध्ये जिम, स्विमिंगपूल, प्रायव्हेट थिएटर, लायब्ररी, ओपन गार्डन, पोस्ट-प्रोडक्शन स्टुडिया अशा सुविधा आहेत. .मालाबार हिल्ससह मनालीमध्ये सुंदर फार्महाऊसमुंबईतील पॉश एरिया मालाबार हिल्स भागातही सनी देओलची महागडी मालमत्ता आहे. तिथे त्याच्या घरात पूल, जिम, थिएटर अशा सुविधा आहे. त्या घरात ४० ते ५० लोकांची गॅदरिंगही आयोजित करता येऊ शकतात. त्याचं ते घर एखाद्या ५ स्टार हॉटेलला सुद्धा मागं टाकू शकतं. याचबरोबर सनीचं मनालीत एक फार्महाऊस आहे. त्याच्या त्या फार्महाऊसची किंमत जवळपास ८ कोटी इतकी आहे. .लोणावळ्यात १०० एकर जमीनसनी देओलची लोणावळ्यात खुप मोठी प्रॉपर्टी आहे. १०० एकरांवर पसलेलं फार्महाऊस आहे. जिथे धर्मेंद्र बराच वेळ घालवत असत. त्याच बरोबर सनीचा UK मध्ये एक बंगला सुद्धा आहे. इंटरनॅशनल इन्व्हेस्टमेंट म्हणून त्यांने तिथं घर खरेदी केली आहे. .तसंच एका रिपोर्टनुसार सनी देओलचं एकूण नेटवर्थ सुमारे २२० कोटी इतक आहे. त्यात तो सिनेमा, प्रोडक्श हाऊस, त्याचे इतर व्यवासय यातून कमाई करतो. त्याच्याकडे अनेक महागड्या गाड्या सुद्धा आहे. Audi A8L,Porsche Cayenne,Mercedes-Benz असा अनेक गाड्या आहेत.