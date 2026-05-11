थलपती विजयच्या शपथविधीनंतर तृषा कृष्णनची गुड न्यूज; चाहत्यांमध्ये वाढली उत्सुकता

THALAPATHY VIJAY TAKES OATH AS TAMIL NADU CM; सुपरस्टार थलपती विजय याने तामिळनाडूचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. चेन्नईमधील जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम इथं शपथविधी सोहळा पार पडला. विजय याच्या TVK पक्षानं ऐतिहासिक कामगिरी करत १०८ जागांवर विजय मिळवला. दरम्यान राजकीय, सामाजिक आणि मनोरंजन विश्वातून जोसेफ विजयचं अभिनंदन केलं जातय. सेलिब्रिटींकडून सुद्धा विजयवर शुभेच्छांचा वर्षाव होताना पहायला मिळाला. दरम्यान विजय याच्या शपतविधी सोहळ्यात अभिनेत्री तृषा क्रिष्णन यांची उपस्थिती विशेष ठरली. थलपती विजय शपथ घेताना ती भावूक सुद्धा झाली होती. दरम्यान अशातच आता तृषाने चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली. तृषाचा 'करुप्पु' सिनेमाचा ट्रेलर रिलीज झालाय. .करुप्पु या सिनेमाचं दिग्दर्शन आरजे बालाजी यांनी केलं आहे. तसंच या सिनेमात बालाजी हे खलनायकाच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. तर तृषा आणि सूर्या ही जोडी प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. ती एका प्रीती नावाच्या वकिलाच्या भूमिकेत असणार आहे. तसंच या सिनेमात सूर्या आणि तृषा यांनी एक वेगळीच केमिस्ट्री पहायला मिळणार आहे. .त्यामुळे चाहत्यांना आता तृषाच्या या सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे. थलपती विजयमुळे चर्चेत आल्यानंतर तृषाबाबत चाहत्यांना आधिकच उत्सुकता लागली आहे. त्यात आता तिचा हा अॅक्शन सिनेमा नक्कीच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरेल. या ट्रेलरच्या सुरुवातील न्यायालयाबाहेर वकिलांचं आंदोलन, पेटलेल्या आगीच्या ज्वाला, स्फोटो असं काही पहायला मिळतय. .दरम्यान करुप्पा हा सिनेमा १४ मे २०२६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे इकडे थलपती विजय राजकारण गाजवतोय तर तिकडे या सिनेमाच्या माध्यमातून तृषा सिनेसृष्टी गाजवणार यात काही शंका नाही. सध्या ट्रेलरची सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.