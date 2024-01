मला मेसेज येत असे, आप शूटिंग के लिये मत आना, आपकी जगह करिष्मा कपूर को लिया है..

अनेक अभिनेत्री निर्मितीत आहेत. काही आंत्रप्रेन्युअर झाल्या आहेत. तुला यापैकी कशात स्वारस्य आहे?

रविना टंडन : वीस-बावीस वर्षांपूर्वी मी स्टंप्ड चित्रपटाची निर्मिती केली. पण दुदैवाने माझी या चित्रपटाच्या निर्मितीत फसगत झाली. मी फिल्म प्रॉडक्शनचा धसका घेतला.

पण याच फिल्मच्या सेटवर माझी वितरक अनिल थदानी यांच्याशी ओळख झाली. या ओळखीचं नंतर प्रेमात रूपांतर झालं आणि पुढे लग्नही. तर, फसगत झाल्यानंतर चित्रपट निर्मितीचा विचार सोडून दिला.

अनिल स्वतः बिझनेसमन असल्याने एका घरात एकच बिझनेसमन असावा हेच योग्य. त्यामुळे मी आंत्रप्रेन्युअर होण्याचा विचारच केला नाही.. इट्स नॉट माय कप ऑफ टी! माझं अभिनयातच छान चाललं आहे.

तुझी मुलगी आता अभिनयाकडे वळली आहे, लेकीला काय सल्ला दिलास?

रविना टंडन : मी राशाची फ्रेंड, फिलॉसॉफर, गाइड आहे. पण मी तिची सावली नाही. तिला गरज असेल तेव्हा मी सतत मार्गदर्शन करेनच, पण तिनं तिच्या अनुभवातून शिकलं पाहिजे, असं माझं मत आहे.

मला माझ्या मुलीला स्पून फिड करायचं नाहीये. मेरी बेटी को दुनियादारी, प्रॅक्टिकल नॉलेज से सीख लेनी होगी । बच्चों को वक्त के साथ मॅच्युरिटी आ जाती है, यह मेरा मानना है ।

प्रदीर्घ कालावधीनंतर तू अक्षय कुमारसोबत वेलकम टू जंगल फिल्ममध्ये आहेस. एकेकाळी तुमची जोडी प्रसिद्ध होती. त्याच्यासोबत पुन्हा काम करण्याकडे तू कसे पाहतेस?

रविना टंडन : काळाचा महिमा अगाध आहे. जो बीत गयी सो बीत गयी ! One has to move ahead in life with changing times! मला अनिलसारखा पती मिळणे हे माझे भाग्य.

त्यामुळे भूतकाळाबद्दल विचार करणं मी कधीच सोडलं. माझ्या आयुष्यात मी सुखी आहे. एक कलाकार म्हणून मला त्याच्यासोबत काम करण्यात हरकत नाही, त्यालाही नसावी म्हणून आम्ही एकत्र सिनेमा करतोय.

वेलकम टू जंगल फिल्मचं शूटिंग सुरू झालं आणि त्याच दरम्यान श्रेयस तळपदेला हृदयविकाराचा झटका आला. अँजिओप्लास्टीनंतर त्याची तब्येत आता सुधारत आहे. पुन्हा लवकरच शूटिंग सुरू होईल.

