Premium|UAE OPEC Exit 2026 : ओपेकमध्ये मोठी फूट! अमिरातीचा बाहेर पडण्याचा निर्णय; जागतिक तेल बाजारात मोठी खळबळ

सामुद्रधुनी अडवून धरल्यामुळे तेल वाहतूक विस्कळित झाली असून, अनेक देशांमध्ये इंधनाचे दर वाढले आहेत. त्यात अमिरातीने घेतलेली भूमिका आणि अशा या ‘तेलकट’ वातावरणामुळे आर्थिक आणि राजकीय वाट निसरडी झाली असून तिचा अन्वय लावणे म्हणूनच आवश्यक आहे.ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टींग कन्ट्रीज’ अथवा ‘ओपेक’ या तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेमधून संयुक्त अरब अमिराती एक मे २०२६पासून बाहेर पडला असून, या देशाने जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे तेलबाजारात एकच खळबळ माजली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सौदी अरेबियासोबत उडणाऱ्या खटक्यांमुळे अमिरातीने टोकाचे पाऊल उचलत आपण स्वतःची अशी स्वतंत्र वाट चोखाळू शकतो हे दाखवून दिले आहे. दोन दिवसांत इराणला गुडघे टेकायला लावू अशी फुशारकी मारत अंतिमतः स्वतःचे गुडघे फोडून घेऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण सोबतचा संघर्ष अधिक जटिल करून ठेवला आहे. त्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी अडवून धरल्यामुळे तेल वाहतूक विस्कळीत झाली असून अनेक देशांमध्ये इंधनाचे दर वाढले आहेत. त्यात अमिरातीने घेतलेली ही भूमिका आणि अशा या ‘तेलकट’ वातावरणामुळे एकूणच आर्थिक आणि राजकीय वाट निसरडी झाली असून तिचा अन्वय लावणे म्हणूनच आवश्यक आहे..Premium|Petrol Diesel Price Hike India : अमेरिका-इस्राईल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात इंधन टंचाईची धग.१९६०मध्ये स्थापित झालेली ‘ओपेक’ संघटना तेल निर्यातदार देशांमध्ये समन्वय साधून त्यांनी किती तेल कोणत्या किमतीत बाजारात विकायचे हे ठरवते. नियंत्रितपणे तेल बाजारात आणल्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्याचा तोल साधला जातो आणि हे देश भाव टिकवून ठेवत आपला नफा साधू शकतात हा या संघटनेचा हेतू आहे. त्या त्या देशाच्या एकूण तेल साठा, तेल उपसायची क्षमता, तो देश संघटनेचा किती जुना सभासद आहे, बाजारात सध्या किती तेलाची गरज आहे अशा आणि इतर काही घटकांचा विचार करून प्रत्येक देशाचा कोटा ठरवला जातो. सर्व देशांनी ठरवून दिलेल्या प्रमाणातच तेल बाजारात आणायचे असा नियम आहे. संस्थापक सदस्य असलेल्या सौदी अरेबियाचा या संघटनेत मोठा दबदबा आहे. अजस्त्र तेल साठा आणि त्याजोगे मिळालेल्या राक्षसी संपत्तीमुळे सौदी या संघटनेत सर्वार्थाने दादा आहे. या देशाला अनुकूल असा कोटा आणि दर जवळपास नेहमी ठरवला जातो.गेल्या काही वर्षांमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीने स्वतःची तेल उपसायची क्षमता प्रतिदिन सुमारे ५० लाख पिंप इतकी वाढवली होती. मात्र, संघटनेच्या ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार अमिरातीला प्रतिदिन सुमारे ३४ लाख पिंप इतकीच तेल उपसायची मुभा देण्यात आली होती. त्यामुळे, क्षमता असूनसुद्धा अमिराती वर्षाकाठी लाखो डॉलरचा तोटा सहन करीत होता. इस्राईल आणि अमेरिकेने इराणसोबत सुरू केलेला संघर्ष संपताना दिसत नाही, इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून वाहणारे तेल रोखल्यामुळे होणाऱ्या नफ्याला नख लागत आहे आणि त्याच बरोबर इराणने अमिरातीच्या शहरांना आपल्या प्रतिहल्ल्याचे लक्ष्य करून सुद्धा इतर अरब देश प्रभावीपणे अमिरातीच्या पाठीशी उभे नाहीत याचा काय तो बोध घेत अमिरातीने सौदीकेंद्रित जोखड फेकून द्यायचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे, अमिरातीला कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय आपल्या तेलाचे नळ हवे तेवढे उघडता येतील. तेलाची मुबलक मागणी करीत असलेले जपान आणि चीनसारखे देश झपाट्याने इलेक्ट्रिक पर्यायांकडे वळत आहेत. त्यामुळे, जोपर्यंत मागणी आहे तोपर्यंत तेलाच्या वाहत्या गंगेत आपले हात धुवत इतकी दशके झालेला तोटा भरून काढायचे असे अमिरातीने ठरवल्याचे या निर्णयावरून दिसते..अमिरातीच्या या कृतीला आर्थिक कंगोरा असला तरीही त्यास असलेला राजकीय पदर हादेखील तितकाच महत्त्वाचा आहे.तेलक्षेत्रात सौदीचा मान मोठा असून जगभरातील तेलाची १७ टक्के भूक सौदी भागवू शकतो. तेलाच्या राजकारणातला कोणताही डाव एकहाती उलथवून लावायची ताकद सौदी राखतो. त्याच बरोबरीने मक्का आणि मदिना या इस्लामच्या प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचे सौदी माहेर आहे. त्यामुळे समस्त अरब जगतात सौदीचा वेगळा वट पूर्वापार राहिला आहे. तर दुसरीकडे तेलासोबतच विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करून मध्यपूर्वेतील सर्वांत सहिष्णू आणि उदार अशी प्रतिमा जोपासत संयुक्त अरब अमिरातीने आपले वेगळेपण जपले आहे. तेलावर संपूर्णपणे मदार असणारी आपली अर्थव्यवस्था भविष्यात नक्की मान टाकणार हे उमजून सौदीने इतर क्षेत्रात गुंतवणूक करीत तिचे विविधीकरण करीत इतर खनिजांकडे आपला रोख वळवला आहे. मुबलक सोने असणाऱ्या आफ्रिका खंडातील सुदान देशात राजकीय स्थिरता नाही. तेथील कुडमुड्या सरकारचे इतर बंडखोर गटांसोबत कायम भांडण सुरू असते. या सोन्याचे नळ सुदानी सरकारच्या माध्यमातून अधिकृतपणे अथवा बंडखोरांच्या अनधिकृत, तस्करी वाटेने आपल्याच अंगणात रिकामे होत राहतील याची तजवीज संयुक्त अरब अमिरातीने गेल्या काही दशकांपासून केली आहे. अबू धाबी, शारजा, दुबई या अमिरातीतील शहरांमधून सोन्याचा इतका धूर निघतो तो याच सुदानी सोन्याच्या जीवावर. आजच्या घडीला सोन्याचे वाढणारे भाव हे गुंतवणुकीचे आणि त्यातून येणाऱ्या नफ्याचे आकर्षक साधन आहे हे जाणून, सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी सुदानच्या सरकार सोबत समझोता करून हे सोने सौदीकडे वळेल याची सोय केली आहे. त्यांच्या या चालीने अमिरातीत विकल्या जाणाऱ्या सोन्याची झळाळी कमी होऊ शकते या विचाराने अमिरातीचे अध्यक्ष मोहम्मद बिन झाएद दुखावले गेल्याचे बोलले जात आहे. सौदीने असा डाव टाकल्यानंतर बिन झाएद यांनी येमेन देशामधील बंडखोरांना रसद पुरवत तेथील तेलसंपन्न भाग ताब्यात घ्यायला भाग पाडले. येमेनमधील या बंडखोरांचा सौदीला विरोध असून तेलसंपन्न प्रांत ताब्यात घेऊन तो भाग एक देश म्हणून घोषित करावा अशी हालचाल या गटाने केली. आपल्या दक्षिण सीमेला खेटून तयार होऊ पाहणारा स्वयंघोषित देश आपली नवी डोकेदुखी ठरू शकतो म्हणून सौदीने या गटावर हल्ला चढवून अमिरातीला इशारा दिला आहे..दुखऱ्या नसेवर बोटइस्राईल आणि अमेरिकेने सुरू केलेला इराणच्या संघर्षात जरा पाठ भिंतीला लागताच इराणने पश्चिम आशियातील अमेरिकी तळांवर हल्ला सुरू केला. यात सर्वांत मोठे नुकसान अमिरातीचे झाले आहे. विमानतळ, आलिशान हॉटेल, माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांवर इराणने हल्ला करून अमिरातीच्या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेवले आहे. अमिरातीच्या या अडचणीच्या वेळी इतर अरब देशांनी एकत्रित न येता आपली कातडी वाचवायचा प्रयत्न केला. त्या प्रदेशातला सौदीसारखा आपला सुन्नी पंथबांधव सामर्थ्यवान देश ‘ओपेक’ संघटनेत थेट आपल्यावर हल्ला करणाऱ्या शियाबहुल इराणसोबत मांडीला मांडी लावून तेलाची तजवीज करतो ही बाब अमिरातीला खटकली आहे. त्यामुळे, सौदीचा राजकीय मोठेपणा नको आणि आपल्या तेलाच्या निर्यातदारीवर नियंत्रणही नको अशी अमिरातीने भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. एक पाऊल पुढे जात आता अमिराती सौदीच्या पुढाकाराने स्थापन केलेल्या ५७ इस्लामी देशांच्या संघटनेतून काढता पाय घेत आपला रोष व्यक्त करेल असे संकेत मिळत आहेत. येत्या काळात सौदीच्या सावलीतून बाहेर पडत, स्वतःचा असा वेगळा ठसा उमटविण्याचा जोरदार प्रयत्न करीत अमिराती आपली कक्षा रुंदावेल. म्हणूनच, या दोन तेलसंपन्न देशांमधली भावकी भाऊबंदकीनंतर आता स्वतःच्या अस्तित्वासाठी स्वतंत्र चूल मांडण्यापर्यंत येऊन ठेपली आहे. 