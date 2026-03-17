Premium | LPG Shortage : सरकारने देशांतर्गत उत्पादन वाढवूनही गॅसचा तुटवडा का?

India’s LPG Supply Crisis: How Hormuz Strait Disruption Triggered Gas Shortageहोर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यानंतर देशभरात गॅस आणि उर्जेचं संकट उभं राहिलं. सरकारने काही तातडीच्या उपाययोजना राबवल्या आणि देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन सुमारे ३० टक्के वाढवल्याचं सांगितलं पण तरीही गॅससाठीच्या रांगा काही संपत नाहीयेत. उलट त्या वाढतच चालल्या आहेत.आपण तर कच्च्या तेलापासून अनेक गोष्टी आयात करतो. मग फक्त गॅसचाच तुटवडा का निर्माण झालाय. पेट्रोल, डिझेलच्या बाबतीतही असंच काही होणार आहे का, स्वयंपाकातील गॅसवरच सगळ्यात जास्त परिणाम होण्याचं कारण काय? भारताकडे खरोखरच किती दिवसांचा उर्जासाठा आहे, उर्जा मंत्रालय याविषयी काय म्हणतंय? सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसच्या या लेखामध्ये. .पश्चिम आशियातील युद्धामुळे भारताच्या उर्जा आयातीवर संक्रांत आली आहे. कच्चे तेल (Crude Oil), द्रवीभूत नैसर्गिक वायू (LNG) आणि द्रवीभूत पेट्रोलियम वायू (LPG) यावर सगळ्यात मोठा परिणाम झालाय. त्यातही एलपीजीच्या वापरावर अधिकच परिणाम दिसतोय. सध्या भारताकडे कच्चे तेल, पेट्रोल आणि डिझेलचे आवश्यक साठे आहेत. पण एलपीजीचं तसं नाही. त्यामुळेच एलपीजी वापरावर सगळ्यात आधी आणि सगळ्यात जास्त परिणाम दिसतोय..भारत सरकारने सध्याच्या एलपीजी आणि एकूणच उर्जा साठ्याविषयी अधिकृत निवेदन दिले आहे. ते इथे पाहू शकता..Premium|LPG shortage India: एलपीजी कुठून आला? भारत एलपीजी वापरात स्वयंपूर्ण का नाही?.इराण युद्धात LPGवरच सगळ्यात जास्त परिणाम का झाला?इराण आणि ओमानमधील होर्मुझ सामुद्रधुनी हा एक अरुंद समुद्री मार्ग पण जगभरातील उर्जा व्यवस्थापनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा. पार्शियल आखाताला तो ओमानच्या आखाताशी आणि पुढे अरबी समुद्राशी जोडतो. भारतातील कच्चे तेल, LNG आणि LPG आयातीसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.दरवर्षी आपण भारतात ३३ दशलक्ष टन इतका एलपीजी वापरतो. त्यातील जवळपास १३ दशलक्ष टनांचा गॅस देशातच तयार होतो तर उर्वरीत म्हणजे साधारण ६० टक्के गॅस आपल्याला आयात करावा लागतो. कच्च्या तेलाबाबत भारताचे आयात अवलंबित्त्व ८८% पेक्षा अधिक आहे. तरी LPG पुरवठ्यावर अधिक परिणाम झाला आहे. कारण भारताच्या LPG आयातीपैकी सुमारे ९०% पुरवठा होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येतो तर कच्च्या तेलासाठीचा हा हिस्सा सुमारे ४०% आहे.युद्धामुळे सध्या हा मार्गच बंद झाल्याने भारताच्या जवळपास ५४% LPG पुरवठ्यावर थेट परिणाम झाला आहे..Premium|Crude Oil Prices : युद्धाच्या झळा कच्च्या तेलाला!.देशांतर्गत उत्पादनांत वाढ! तरीही...सरकारने आपत्कालीन उपायांनुसार देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवण्यास सांगितले आहे. देशभरातील तेल शुद्धीकरण केंद्रानासुद्धा अधिकाधिक LPG उत्पादन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. इतकंच नव्हे तर प्रोपेन, ब्यूटेन आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनासाठी वापरले जाणारे इतर घटक LPG उत्पादनाकडे वळवण्यास सांगितले आहे.त्यानुसार त्यात सुमारे ३०% वाढ झाली आहे. इतकं असूनही एकूण वापराच्या तुलनेत हा पुरवठा केवळ १०–१२% इतकाच अतिरिक्त ठरतो. त्यामुळे अजूनही देशाच्या ४२–४४% LPG पुरवठ्यावर परिणाम होतो आहेच. सरकार आता उत्तर अमेरिकेसारख्या प्रदेशांतून काही एलपीजी जहाजे मागवत आहे. पण ती भारतात पोहोचायला पश्चिम आशियातील जहाजांच्या तुलनेत अनेक आठवड्यांचा अधिक काळ जाणार आहे. .कच्च्या तेलाचं काय?कच्च्या तेलासाठी पर्यायी स्रोत उपलब्ध आहेत. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आहे. उदा. भारताच्या आसपासच्या आंतरराष्ट्रीय समुद्रात आधीपासून उभ्या असलेल्या रशियन तेलाच्या टँकर्समधील लाखो बॅरल तेल गरज पडल्यास काहीच दिवसांत भारतीय बंदरात पोहोचू शकते. शिवाय भारताकडे कच्च्या तेलाचे, पेट्रोल आणि डिझेलचे तुलनेने जास्त साठे आहेत. सरकारच्या मते देशाकडे ६ ते ८ आठवड्यांचा तेलसाठा उपलब्ध आहे.दुसरीकडे अमेरिकेने रशियन तेल खरेदीविषयक भारतावर टाकलेला दबाव कमी केल्यामुळे भारताची रशियाकडून होणारी तेल आयात फेब्रुवारीच्या तुलनेत ५०% पेक्षा जास्त झाली आहे. .एकीकडे हॉटेल्स, खानावळी बंद होताना दिसतात. दुसरीकडे सरकार आणि मंत्री सांगतात की गॅसचा तुटवडा नाही, टंचाई नाही. मग याचा अर्थ कसा काढायचा असा प्रश्न पडतो. देशातील अनेक भागांत साठेबाजी, काळाबाजार आणि सिलिंडर उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी येत आहेतच. लोकांनी घाबरून अधिकधिक बुकिंग केली त्यामुळे गॅसची टंचाई होत असल्याचं सरकार म्हणतंय..Premium|Study Room : इराण-अमेरिका-इस्रायल युद्धाचे व्यापक परिणाम!.नैसर्गिक वायूचा पुरवठानैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावरही काही प्रमाणात ताण आहे, परंतु LPG इतका गंभीर नाही. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ५० टक्के नैसर्गिक वायू आयात करतो. या आयातीपैकी सुमारे ६०% आयात होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होते. साहजिकच उरलेल्या ४०% आयातीला होर्मुझचा धोका नाही. होर्मुझवर अडथळे आल्याने तिथल्या संपूर्ण आयातीऐवजी अर्ध्या आयातीवर म्हणजे ३०% पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे..Premium|India Strategic Petroleum Reserve : ऊर्जा स्वावलंबनासाठी भारताची मोठी पाऊले; इराण युद्धाचे परिणाम.पेट्रोलियम मंत्रालयाने काय सांगितलं?पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशामध्ये एकूण ३३ कोटी एलपीजी जोडण्यात आहेत. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते फेब्रुवारी दरम्यान दररोज सरासरी ५५.७ लाख सिलिंडरची नोंदणी होत असे. मात्र गेल्या काही दिवसांतील गॅस संकटाविषयी ऐकल्यानंतर हा आकडा ७५.७ लाखांवर गेला आणि दुसऱ्याच दिवशी तो ८८.८ लाखांवर पोहोचला.दुसरीकडे तेल विपणन कंपन्या (OMCs) मात्र दररोज ५० लाखांहून अधिक सिलिंडर वितरणाचा सरासरी वेग कायम ठेवत आहेत, अशी माहिती सांगण्यात येते.सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशभरातील सुमारे २५ हजार LPG वितरकांपैकी एकानेही पूर्ण साठा संपल्याची (dry-out) नोंद केलेली नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे..सरकारी अंदाजानुसार देशातील जवळपास ६० लाख घरांतील ग्राहक पाइप गॅस उपलब्ध असूनही एलपीजीच वापरतात. त्यांमुळेही ताण वाढतो आहे..Panic Buying : गॅस सिलिंडरचा तुटवडा पॅनिक बायिंगमुळे होतोय; सरकार असं का म्हणतंय..? पॅनिक बायिंग म्हणजे काय..?.नैसर्गिक वायूचा पुरवठा यामुळे सरकारने नैसर्गिक वायूचा पुरवठा प्राधान्य क्षेत्रांना वळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात घरगुती PNG, वाहनांसाठी CNG आणि LPG उत्पादन यांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे..सरकारने चार प्राधान्य श्रेणी निश्चित केल्या आहेत:१. पहिली श्रेणी (१००% पुरवठा) – घरगुती PNG, वाहनांसाठी CNG, LPG उत्पादन, आवश्यक पाइपलाइन ऑपरेशन्स२. दुसरी श्रेणी (७०% पुरवठा) – खत उद्योग३. तिसरी श्रेणी (८०% पुरवठा) – चहा उद्योग आणि इतर औद्योगिक ग्राहक४. चौथी श्रेणी (८०% पुरवठा) – शहर गॅस वितरण कंपन्यांचे व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकयाशिवाय पेट्रोकेमिकल उद्योग, गॅसवर चालणारे वीज प्रकल्प आणि काही इतर क्षेत्रांचा वायू पुरवठा कमी करून या प्राधान्य क्षेत्रांची गरज भागवली जाणार आहे.रिफायनरींनाही त्यांच्या मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या ६५% इतकाच नैसर्गिक वायू पुरवठा करण्यात येणार आहे. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.