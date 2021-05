पुण्यात ऑक्सिजनचे करून बचत करण्यावर भर

By

पुणे - बेल्लारी आणि जामनगरहून पुण्याला (Pune) होणाऱ्या ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात (Oxygen Supply) मोठी घट (Decrease) झाली आहे. तसेच, पुणे जिल्ह्यात उत्पादित होणारा काही ऑक्सिजन (Oxygen) मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील उर्वरित जिल्ह्यांना पाठविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील रुग्णालयांना (Hospital) होणाऱ्या ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम (Effect) होत आहे. या संकटात जिल्हा प्रशासनाने (Administrative) ऑक्सिजन वापराचे ऑडिट करून बचत (Saving) करण्यावर भर दिला आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत असून, सध्या या बचतीमधूनच रुग्णांचे प्राण (Patient Life) वाचविणे शक्य होत आहे. (Emphasis on saving by oxygen in Pune)

कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील रुग्णालयांना दररोज ३२५ टन ऑक्सिजनची गरज भासते. त्यासाठी कनार्टक, गुजरातसह पुणे जिल्ह्यातील ऑक्सिजन उत्पादक कंपन्यांकडून पुरवठा करण्यात येत आहे. परंतु कर्नाटकात रुग्णसंख्या वाढल्यामुळे बेल्लारीहून दररोज पुणे जिल्ह्यासाठी होणारा २५ टन ऑक्सिजनचा पुरवठा जवळपास बंद झाला आहे. तसेच, गुजरातच्या जामनगरमध्ये ऑक्सिजनसाठी टॅंकर्सना ३० तास थांबावे लागत आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातही रुग्णसंख्या वाढत आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातून या जिल्ह्यांना ऑक्सिजन पुरवठा करणे गरजेचे आहे. बेल्लारी आणि जामनगर या दोन ठिकाणांहून पुण्यासाठी सुमारे ४० ते ५० टन ऑक्सिजनचा कोटा कमी झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला पुन्हा ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे.

हेही वाचा: वाचा उद्या पुण्यात कुठे, कोणती आणि किती लस असणार आहे उपलब्ध

ऑडिटची तयारी

६३९ - ऑडिट करण्यात येणारी रुग्णालये

३५० - गुगल मीटद्वारे रुग्णालयांचे प्रशिक्षण

२२५ - प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण

१११ - नियुक्त करण्यात आलेली पथके

बचतीसाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न

जिल्ह्यात ऑक्सिजन पुरवठ्याची गंभीर स्थिती पाहता हा तुटवडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सद्यःस्थितीत उपलब्ध मेडिकल ऑक्सिजनचा कार्यक्षम वापर करणे अत्यावश्यक बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर रुग्णालयातील ऑक्सिजन वापराचे ऑडिट करण्यात येत आहे. कोविड रुग्णालयातील ऑक्सिजन पुरवठा आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काही प्राध्यापकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

हेही वाचा: घ्या! 18 कोटींचा दंड भरला, पण पुणेकरांनी मास्क नाही घातला!

म्युकरमायकोसिस टाळण्यासाठी

म्युकरमायकोसिस या बुरशीजन्य आजाराच्या संसर्ग टाळण्यासाठी ह्युमिडिफायरमध्ये डिस्टिल्ड वॉटर टाकावे

युव्ही ट्रिटेड प्रकिया उकळून केलेले थंड पाणी वापरावे

कोणत्याही परिस्थितीत साध्या पाण्याने ह्युमिडिफायर बाटल्या भरू नयेत, याबाबत रुग्णालयांनी खबरदारी घ्यावी

जिल्ह्यातील ११ सरकारी रुग्णालयांचे ऑक्सिजन वापराचे ऑडिट पूर्ण झाले आहे. त्यातून बऱ्यापैकी बचत करण्यात आली आहे. रुग्णालयांना वॉर्ड आणि आयसीयूमधील ऑक्सिजनची बचत कशी करावी, ऑक्सिजन टँक ते पाइपलाइन आणि प्रत्यक्ष वॉर्डात ऑक्सिजन वाहून नेणाऱ्या उपकरणांमधील गळती दुरुस्ती करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

- विजयसिंह देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी