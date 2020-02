पुणे विमानतळावरील पाण्याच्या बाटलीवरून चिदंबरम झाले ट्रोल!

पुणे : 'पुणे विमानतळावर पिण्याच्या पाण्याची बाटली 60 रुपयांना कशी विकली जाते, व्हेंडिंग मशीन बसविले, तर तिची किंमत 25 रुपयांपर्यंत खाली आणता येईल,' असे ट्‌विट करणारे माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना या विषयावरून नेटिझन्सनी शनिवारी (ता.8) ट्रोल केले.

चिदंबरम एका कार्यक्रमानिमित्त शुक्रवारी चार तासांसाठी पुण्यात आले होते. परतत असताना त्यांनी पिण्याच्या पाण्याची बाटली पुण्यातील लोहगाव विमानतळावर 60 रुपयांना मिळते, असे ट्‌विट केले. तसेच त्यासाठी व्हेंडिंग मशीन बसविण्याचाही सल्ला दिला.

There is a solution. @AAI_Official should install a vending machine that will dispense

water and other soft drinks. Price of a bottle of water can be brought down to Rs 25.@HardeepSPuri

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) February 7, 2020