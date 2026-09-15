पुणे

IMD Weather Update: मॉन्सून शनिवारपासून परतीच्या मार्गावर : ‘आयएमडी’ पश्चिम राजस्थानातून घेणार माघार

IMD Says Monsoon Retreat to Begin From West Rajasthan Saturday: पश्चिम राजस्थानातून माघार घेणाऱ्या नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांमुळे वायव्य भारतात पावसाला ब्रेक; आर्द्रता घट, कोरडे हवामान आणि अँटी सायक्लोनच्या निर्मितीने परतीच्या हंगामाला सुरुवात
IMD Monsoon Update Southwest Monsoon Set to Retreat From West Rajasthan Starting Saturday Know What It Means for Maharashtra

IMD Monsoon Update Southwest Monsoon Set to Retreat From West Rajasthan Starting Saturday Know What It Means for Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : नैॡत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (मॉन्सून) परतीच्या प्रवासाला पोषक हवामान निर्माण होत आहे. मॉन्सून शनिवारपासून (ता. १९) पश्चिम राजस्थानमधून परतीच्या प्रवासाला सुरुवात करण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.

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