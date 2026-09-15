IMD Weather Update: मॉन्सून शनिवारपासून परतीच्या मार्गावर : ‘आयएमडी’ पश्चिम राजस्थानातून घेणार माघार

पुणे : नैॡत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (मॉन्सून) परतीच्या प्रवासाला पोषक हवामान निर्माण होत आहे. मॉन्सून शनिवारपासून (ता. १९) पश्चिम राजस्थानमधून परतीच्या प्रवासाला सुरुवात करण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.संपूर्ण देशात एक दिवस उशिराने (९ जुलै) पोहोचलेला मॉन्सून दीर्घकालीन सर्वसाधारण वेळेच्या दोन दिवस उशिराने परतीच्या प्रवासाला निघण्याची चिन्हे आहेत. वायव्य भारतात पावसाने सलग पाच दिवस उघडीप देणे. आर्द्रतेची टक्केवारी कमी होऊन कोरडे हवामान होणे, .वाऱ्यांची दिशा बदलण्याबरोबरच परिसरावर घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने केंद्रभागातून बाहेरच्या बाजूला वारे वाहणारी क्षेत्रे (अँटी सायक्लोन) तयार होणे, या घटना घडल्यानंतरच या भागातून मॉन्सून परतल्याचे जाहीर करण्यात येते. यंदा मॉन्सूनचे केरळमधील आगमन काहीसे लांबले होते. केरळसह कर्नाटकच्या काही भागांत ४ जून रोजी मॉन्सून दाखल झाला. .Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.मॉन्सूनने ६ जून रोजी तळ कोकणात धडक दिली. त्यानंतर मॉन्सूनची वाटचाल अडखळत झाली. २९ जून रोजी मॉन्सूनने संपूर्ण राज्य व्यापले. देशातील उर्वरित वाटचाल थबकत झाल्याने ९ जुलै रोजी मॉन्सूनने संपूर्ण देश व्यापल्याचे हवामान विभागाने जाहीर केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.