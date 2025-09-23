पुणे

Maharashtra Alert : राज्यात पुन्हा मुसळधार पावसाचा अंदाज; कोकण, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात आज वादळी पावसाची शक्यता, IMD कडून अलर्ट जारी

Maharashtra Weather Alert: IMD Issues Rain Warning : महाराष्ट्रात पुढील काही दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार आहे.
पुणे : राज्यात आज (ता. २३) कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने (Maharashtra Rain Alert) वर्तवला आहे. विशेषतः अहिल्यानगर, सोलापूर, सांगली, बीड आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता असून, शेतीकाम करताना किंवा प्रवास करताना नागरिकांनी दक्ष राहावे, असे आवाहनही हवामान विभागाने केले आहे.

