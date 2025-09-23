Maharashtra Alert : राज्यात पुन्हा मुसळधार पावसाचा अंदाज; कोकण, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात आज वादळी पावसाची शक्यता, IMD कडून अलर्ट जारी

पुणे : राज्यात आज (ता. २३) कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने (Maharashtra Rain Alert) वर्तवला आहे. विशेषतः अहिल्यानगर, सोलापूर, सांगली, बीड आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता असून, शेतीकाम करताना किंवा प्रवास करताना नागरिकांनी दक्ष राहावे, असे आवाहनही हवामान विभागाने केले आहे..तर पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदूरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, लातूर, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होण्याचा अंदाज आहे..IMD Heavy Rain Alert : नवरात्रीवर पावसाचं सावट! मुंबईसह कोकणात पुढील पाच दिवस मुसळधार पाऊस; हवामान विभागाचा इशारा .दरम्यान, हवामान खात्याने सांगितले आहे की, सध्या अरबी समुद्र आणि विदर्भाच्या दिशेने तयार होत असलेल्या हवामान दाबामुळे राज्यात आर्द्रता वाढली आहे. त्यामुळे पुढील दोन ते तीन दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार आहे. ग्रामीण भागात विशेषतः शेतकऱ्यांनी शेतातील कामे करताना विजेपासून बचाव करण्यासाठी सुरक्षित स्थळी थांबावे..तसेच शहरांमध्ये मुसळधार पाऊस झाल्यास वाहतुकीत अडथळे, झाडे उन्मळून पडणे, वीजपुरवठा खंडित होणे यासारख्या घटना घडू शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी घराबाहेर पडताना छत्री, रेनकोटचा वापर करावा आणि आवश्यक नसल्यास प्रवास टाळावा, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. एकूणच, महाराष्ट्रात पुढील काही दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार असून, हवामान विभागाचा इशारा गांभीर्याने घेऊन सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन प्रशासन व तज्ज्ञांकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.