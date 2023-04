By

Jivhala Credit Scheme For Lifetime Prisoners To Get Loan: जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या बहुतांश कैद्यांच्या कुटुंबात ते एकटेच कमवणारी व्यक्ती असल्याने त्यांना शिक्षा झाल्यावर त्यांचे कुटुंब रस्त्यावर येते. अशावेळी त्यांच्या कुटुंबाचे पुढे काय हा मोठा प्रश्न असतो. दोष नसताना त्यांनी का जन्मभर ही शिक्षा भोगावी असाही मुद्दा समोर येतो. यावर तोडगा काढत जिव्हाळा ही योजना पुढे आली आहे.

जिव्हाळा ही एक क्रेडिट योजना आहे जी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील गुन्हेगाराला ₹50,000 चे कर्ज देते.

कसे मिळते कर्ज?

कर्जाचे फायदे

महाराष्ट्र कारागृह विभागाचे प्रवक्ते शाहू दराडे यांनी कर्जाचे फायदे स्पष्ट केले,

"आजीवन कारावास भोगत असलेले बहुतेक दोषी हे कुटुंबातील एकमेव कमावते आहेत, अशा कैद्यांना दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागते तेव्हा त्यांचे संपूर्ण कुटुंब. नैराश्य, अपराधीपणाची भावना, संवेदनशीलता कमी होणे आणि तुरुंगात गेलेली व्यक्ती कौटुंबिक कर्तव्यात अयशस्वी झाल्याची भावना अशा अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत कैदी आपल्या कुटुंबाला तुरुंगातून उदरनिर्वाह करण्यासाठी या कर्जासाठी अर्ज करू शकतो.”

कोणाला लाभ?

1 मे रोजी महाराष्ट्र दिनी सुरू होणाऱ्या या योजनेचा लाभ मुलांच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यविषयक बिले आणि वकिलांची फी भरण्यासाठी कर्जाची मागणी करणाऱ्या 18 कैद्यांना झाला आहे.