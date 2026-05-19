पुणे

पालिकेचे सहायक आयुक्त महेश पाटील फरार!

मुंबई, ता. १९ : अभिनेता जावेद जाफरी आणि कुटुंबीयांच्या आर्थिक फसवणुकीच्या आरोपात गुन्हे नोंद झालेले महालिकेचे सहाय्यक आयुक्त मकरंद दगडखैर ऊर्फ महेश पाटील फरार असल्याचे गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
पाटील यांच्यासह प्रकरणातील अन्य तीन संशयित आरोपींचा शोध घेत आहोत. त्यांच्या शोधार्थ विशेष पथके नियुक्त केल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणात अटकेत असलेला आरोपी निशित पटेल याच्या पोलिस कोठडीत न्यायालयाने २३ मेपर्यंत वाढ केली. वांद्रे येथील मोक्याच्या ठिकाणी गृहप्रकल्प सुरू करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला आर्थिक चणचण आहे. या प्रकल्पात गुंतवणूक केल्यास निवासी, व्यावसायिक गाळे कमी किमतीत मिळतील, भविष्यात त्या मालमत्तेची किंमत दुप्पट, तिप्पट होईल, असे प्रलोभन दाखवत सहाय्यक आयुक्त पाटील आणि अन्य आरोपींनी टप्प्याटप्प्याने १८ कोटी रुपये उकळले. या गुंतवणुकीसाठी पाटील यांनी घर, बंगला विकण्यास भाग पाडले, असा आरोप जावेद यांच्या पत्नी हबीबा यांनी केला आहे. हबीबा यांच्या तक्रारीनुसार गुन्हे शाखेच्या मालमत्ता कक्षाने खार पोलिस ठाण्यात पाटील, पटेल, सागर मेहता आणि अन्य दोन आरोपींविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे.

