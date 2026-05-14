नीरा येथे पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत

वाल्हे, ता. १४ : नीरा (ता. पुरंदर) परिसरातील गावांमध्ये बुधवारी (ता. १३) सायंकाळी झालेल्या जोरदार वादळी पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले. सायंकाळी सहाच्या सुमारास आलेल्या वादळी वाऱ्यामुळे नीरा येथील आठवडे बाजारात व्यापाऱ्यांचे मांडव आणि छत्र्या उडून मोठे नुकसान झाले असून, अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला.
नीरा, राख, कर्नलवाडी, गुळुंचे यांसह परिसरात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस झाला. वादळाचा वेग प्रचंड असल्याने बाजारपेठेत धुळीचे लोट पसरले आणि भाजीपाला रस्त्यावर विखुरला गेला. काही ठिकाणी घरांवरील कौले आणि गोठ्यांचे छप्पर उडाल्याने नुकसान झाले आहे. टोमॅटोच्या नवीन लागवडीत पाणी साचल्याने नुकसान होण्याची शक्यता शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. अनेक गावांचा वीजपुरवठा रात्री उशिरापर्यंत खंडित होता. दरम्यान, या पावसामुळे उकाड्यापासून नागरिकांना दिलासा मिळाला असून, वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे.

