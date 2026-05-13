NEET Paper leak Case: नीट पेपरफुटीप्रकरणी महिलेला अटक; बिबवेवाडीतील मनिषा वाघमारे पोलिसांच्या ताब्यात; विद्यार्थ्यांना आरोपींपर्यंत पोहोचविल्याचा संशय!

पुणे: देशभरात गाजत असलेल्या नीट (एनईईटी) परिक्षेच्या पेपरफुटीप्रकरणाचा तपास आता पुण्यापर्यंत पोहोचला असून, पोलिसांनी बिबवेवाडी परिसरातील एका महिलेला अटक केली आहे. मनिषा वाघमारे असे या महिलेचे नाव आहे. विद्यार्थ्यांना पेपरफुटी रॅकेटमधील आरोपींपर्यंत पोहोचविण्यात तिची भूमिका असल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे..पोलिसांनी मनिषा वाघमारे हिच्या घराची झडती घेत तिचा मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप जप्त केला आहे. या उपकरणांमधील चॅट, आर्थिक व्यवहार आणि संपर्कांची माहिती तपासली जात असून, पेपरफुटीचे धागेदोरे शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विद्यार्थ्यांना ‘गेस पेपर’च्या माध्यमातून आरोपींपर्यंत जोडण्याचे काम काही मध्यस्थांकडून करण्यात येत होते. त्यामध्ये मनिषा वाघमारेची भूमिका महत्त्वाची असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..या गुन्ह्यात नाशिक शहरातील इंदिरानगर भागातून शुभम खैरनार (वय २७) या विद्यार्थ्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे. टपालाने (कुरिअर) नीटची प्रश्नपत्रिका त्याला मिळाली. शुभमने १० लाख रुपयांना प्रश्नपत्रिका खरेदी केली. त्यानंतर त्याने १५ लाख रुपयांना विकल्याचा संशय आहे. राजस्थान पोलिसांच्या सूचनेनंतर नाशिक गुन्हे शाखेने ही कारवाई केली होती. खैरनार याने पुण्यातील एका व्यक्तीकडून प्रश्नपत्रिकेची प्रत मिळवून ती पीडीएफ स्वरूपात इतरांकडे पाठवल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) त्याचा ताबा घेत तपास सुरू केला आहे. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम ग्रुपमधून प्रश्नपत्रिका पाठविल्याचे उघड पासादरम्यान ‘प्रायव्हेट माफिया’ नावाच्या व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम ग्रुपमधून प्रश्नपत्रिका पाठविल्याचे उघड झाले. देशातील विविध राज्यांतील विद्यार्थ्यांना लाखो रुपयांच्या बदल्यात पेपर उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा संशय आहे. काही विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची चौकशीदेखील करण्यात आली असून, या रॅकेटचे जाळे महाराष्ट्रासह राजस्थान, हरियाणा, केरळ आणि बिहारपर्यंत पसरल्याची माहिती समोर येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.