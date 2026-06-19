पुणे

Omraje Nimbalkar latest news : ओमराजे निंबाळकर दिल्लीत नाहीतर पुण्यात असल्याचा फोटो व्हायरल, 20 जूनला राजकीय भूमिका जाहीर करणार

Shiv Sena MP Omraje Nimbalkar : ओमराजे निंबाळकर दिल्लीत नसून पुण्यात असल्याचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या पुढील राजकीय भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
Omraje Nimbalkar latest news pune

Omraje Nimbalkar latest news pune

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Omraje Nimbalkar viral photo : शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी पक्षातील सहा फुटीर खासदारांच्या भूमिकेमुळे मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. या खासदारांनी संसदेत स्वतंत्र गटाची स्थापना केल्याची चर्चा सुरू असतानाच ठाकरे गटाने बोलावलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीला या खासदारांनी दांडी मारली. बैठकीनंतर संबंधित सर्व सहा खासदार संपर्काबाहेर असल्याची माहिती समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.

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