Omraje Nimbalkar latest news : ओमराजे निंबाळकर दिल्लीत नाहीतर पुण्यात असल्याचा फोटो व्हायरल, 20 जूनला राजकीय भूमिका जाहीर करणार

Omraje Nimbalkar viral photo : शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी पक्षातील सहा फुटीर खासदारांच्या भूमिकेमुळे मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. या खासदारांनी संसदेत स्वतंत्र गटाची स्थापना केल्याची चर्चा सुरू असतानाच ठाकरे गटाने बोलावलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीला या खासदारांनी दांडी मारली. बैठकीनंतर संबंधित सर्व सहा खासदार संपर्काबाहेर असल्याची माहिती समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे..दरम्यान, धाराशिव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचे नावही या फुटीर गटात घेतले जात असल्याने चर्चांना अधिक वेग आला आहे. अशातच ओमराजे निंबाळकर हे पुण्यात असल्याचे सूचित करणारा एक फोटो सोशल मीडियावर समोर आला आहे. जगदीश फरताडे यांनी फेसबुकवर केलेल्या पोस्टमधून हा फोटो प्रथम समोर आल्याचे सांगितले जात आहे..या छायाचित्रात ओमराजे निंबाळकर यांच्यासोबत राजे निंबाळकर हे देखील दिसत आहेत. त्यामुळे ओमराजे निंबाळकर नेमके कोणती भूमिका घेणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे.याच पार्श्वभूमीवर २० जून रोजी पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणाचा अंतिम निकाल मुंबई उच्च न्यायालयात लागणार आहे. या निकालानंतरच आपण आपली पुढील राजकीय भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे संकेत ओमराजे निंबाळकर यांनी दिल्याची चर्चा आहे..Omraje Nimbalkar : ठाकरेंची साथ सोडताच ओमराजे निंबाळकरांना मोठा झटका! हजारो फॉलोवर्स घटले, सोशल मीडियावर युजर्सच्या संतप्त प्रतिक्रिया.ठाकरे गटातील घडामोडींमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, फुटीर खासदारांच्या पुढील निर्णयाकडे तसेच ओमराजे निंबाळकर यांच्या भूमिकेकडे शिवसैनिकांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. आगामी काही दिवसांत या राजकीय घडामोडींना आणखी वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.