पुणे

कांद्याच्या भावामध्ये आळेफाटा येथे वाढ

आळेफाटा, ता. १९ : जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आळेफाटा येथील उपबाजारात मंगळवारी (ता. १९) कांद्याच्या १६ हजार २१६ पिशव्यांची आवक झाली. एक नंबरच्या गोळा कांद्यास दहा किलोला १६१ रुपये बाजारभाव मिळाला. बाजारात मोठी आवक झालेली असतानाही भावात एका किलोमागे दोन ते तीन रुपयांनी वाढ झाली.
बाजारात दोन नंबर कांद्यास १३० ते १४५, तीन नंबर गोल्टीस ११० ते १३०, चार नंबर बदला, चिंगळी कांद्यास ३० ते ८० रुपये बाजारभाव मिळाला, अशी माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय काळे, संचालक प्रीतम काळे, सचिव रुपेश कवडे व व्यवस्थापक सतीश म्हस्करे यांनी दिली.

