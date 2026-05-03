भयानक सत्य उघड! प्राणी, वृद्ध महिला आणि स्वतःच्या मुलीलाही सोडलं नाही... नसरापूर प्रकरणातील आरोपीच्या विकृत कृत्यांचा इतिहास समोर

पुणे येथे घडलेल्या एका भीषण घटनेने संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने चार वर्षांच्या मुलीवरील बलात्कार आणि हत्येची स्वतःहून दखल घेतली आहे. यानंतर त्यांनी कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. या घटनेमुळे देशातील मुलींच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रकरणात न्यायालयात धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. नसरापूर घटनेतील नराधम आरोपीने कोर्टात संतापजनक दावा केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, चार वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या एका ६५ वर्षीय व्यक्तीला अटक करण्यात आली. या घटनेमुळे परिसरात हिंसक आंदोलने झाली. पेशाने मजूर असलेल्या आरोपीने मुलीला जेवणाचे आमिष दाखवून गोठ्यात नेले आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. नंतर त्याने दगडाने मारून तिची हत्या केली. आरोपीला ७ मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणी गावकऱ्यांनी धक्कादायक माहिती सांगितली आहे..Nasrapur Case Police Report : नसरापूर प्रकरणातली पोलिस रिपोर्ट आला; भीमराव कांबळेने गाठी शेव खायला देण्याचं आमिष दाखवलं अन्....आरोपी पहिल्यापासून विकृत असल्याची गावातील नागरिकांनी माहिती दिली आहे. पुणे पोलिसांनी नराधम आरोपीच्या घराला नोटीस लावली आहे. आरोपीने गावात कोंबड्यांवर, शेळ्यावर देखील अत्याचार केल्याची माहिती समोर आली आहे. २० वर्षांपूर्वी आरोपीला गावातून हाकलून देण्यात आले होते. या आरोपीने गावातील काही महिलांवर अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे..तो गावात असताना महिला शेतात जाण्यास घाबरत होत्या. नसरापूर गावातील एका वयोवृद्ध महिलेवरही त्याने कोयत्याचा धाक दाखवून अत्याचार केला आहे. तो कुत्र्यांवरती अत्याचार करायचा आणि कुत्र्यांना फाशी द्यायचा, अशी माहिती गावकऱ्यांनी दिली आहे. आरोपीने त्याच्या मुलींवरही अत्याचार केला आहे. हे त्याच्या पत्नीला माहिती होतं. मात्र त्याच्या पत्नीने कुणालाही याबाबत सांगितलं नाही. आरोपीचा मुलगाही याच मानसिकतेचा आहे. त्याने एका वद्ध व्यक्तीवर कोयत्याने वार केले होते. .आरोपीचा मुलगाही महिलांना पकडण्याचा प्रयत्न करायचा. पूर्ण गावाने त्याला वीस वर्षांपूर्वी वाळीत टाकलं होतं. कोणीही त्यांच्या लग्नकार्यात जात नव्हतं. त्यांनाही बोलवत नव्हतं. गावकऱ्यांशी त्यांचा कुठलाही संबंध नव्हता, अशी माहिती समोर आली आहे. यानंतर नराधम आरोपीचा कोर्टात संतापजनक दावा केल्याची माहिती दिली आहे. .Nasrapur Case Victim Father Statement: "माझ्या मुलीला न्याय मिळेपर्यंत येऊ नका" नसरापूर प्रकरणातील पीडितेच्या वडिलांनी राजकीय नेत्यांना फटकारलं.मला किरकोळ मारामारीसाठी या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे, असा दावा आरोपीने न्यायालयात केला आहे. न्यायालयात कोर्टासमोर हजर केल्यानंतर कोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नावर आरोपीने संतापजनक उत्तर दिले आहे. तुमची नेमकी काय केस आहे माहिती आहे का? असा न्यायालयाने आरोपीला सवाल केला होता. यावर सर ही मारामारीची किरकोळ केस आहे. त्यात मला गोवण्यात आलं आहे, असं नराधम आरोपीने उत्तर दिले आहे.