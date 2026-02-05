पुणे

Mumbai Pune Traffic : पुणे- मुंबई वाहतूक कोंडी, दोन तासाला फक्त १०० मीटर बस पुढे; वड्याचे तुकडे करून खाल्ले, प्रवाशांचा अनुभव थक्क करणारा

Pune Mumbai Expressway : पुणे–मुंबई एक्सप्रेसवेवरील वाहतूक कोंडीचा धक्कादायक अनुभव समोर आला असून बसमधील सर्व प्रवाशांना एकाच वड्यावर समाधान मानावे लागले.
Mumbai Pune Traffic

Pune Mumbai expressway traffic experience

Sandeep Shirguppe
Maharashtra expressway traffic chaos : कोल्हापूरहून मुंबईसाठी रात्री ‘आराम’ बसमधून सुरू झालेला प्रवास पुणे-मुंबई एक्‍स्‍प्रेसवेवर झालेल्या भीषण वाहतूक कोंडीमुळे अक्षरशः थांबून गेला. बस दर दोन तासांत अवघे शंभर मीटर पुढे सरकत असून, प्रवासी तब्बल १७ तासांपासून बसमध्ये अडकून पडले आहेत. एकच वडा-पाव वाटून खाल्ला, पोलिसांनी दिलेल्या एकाच पाण्याच्या बाटलीवर प्रवासी तहान भागवत आहे. बसमधील वयोवृद्ध, महिला व लहान मुलांना होणारा त्रास पाहवत नाही, असा अनुभव वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या बसमधील प्रवासी बशीर नाईकवडी (रा. इंगळी, ता. हातकणंगले) यांनी‘सकाळ’शी बोलताना सांगितला.

