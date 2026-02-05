Mumbai Pune Traffic : पुणे- मुंबई वाहतूक कोंडी, दोन तासाला फक्त १०० मीटर बस पुढे; वड्याचे तुकडे करून खाल्ले, प्रवाशांचा अनुभव थक्क करणारा

Maharashtra expressway traffic chaos : कोल्हापूरहून मुंबईसाठी रात्री ‘आराम’ बसमधून सुरू झालेला प्रवास पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवर झालेल्या भीषण वाहतूक कोंडीमुळे अक्षरशः थांबून गेला. बस दर दोन तासांत अवघे शंभर मीटर पुढे सरकत असून, प्रवासी तब्बल १७ तासांपासून बसमध्ये अडकून पडले आहेत. एकच वडा-पाव वाटून खाल्ला, पोलिसांनी दिलेल्या एकाच पाण्याच्या बाटलीवर प्रवासी तहान भागवत आहे. बसमधील वयोवृद्ध, महिला व लहान मुलांना होणारा त्रास पाहवत नाही, असा अनुभव वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या बसमधील प्रवासी बशीर नाईकवडी (रा. इंगळी, ता. हातकणंगले) यांनी‘सकाळ’शी बोलताना सांगितला..कोल्हापुरातून निघालेल्या आराम बस व एसटी बसमधील जवळपास सहाशेवर प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा फटका सोसावा लागला आहे. यातील नाईकवडी यांनी सांगितलेला प्रतिनिधिक अनुभव असा. कोल्हापूरहून रात्री दहाला निघालेल्या आराम बसमधील बहुतांश प्रवासी झोपेत होते. पहाटे तीनच्या सुमारास बसचा वेग मंदावला..वाहतूक कोंडी असल्याचे समजल्याने ‘थोड्याच वेळात बस सुरू होईल’ या आशेवर प्रवासी पुन्हा झोपले. मात्र पहाटे सहा वाजताही बस त्याच ठिकाणी उभी होती. काही प्रवाशांनी उतरून पुढे जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली असता रासायनिक वायू वाहणारा टँकर पलटी झाल्याने वाहतूक कोंडी झाल्याची माहिती मिळाली. ‘दोन तासांत वाहतूक सुरू होईल’ असा अंदाज बसमध्ये सांगण्यात आला; मात्र तसे झाले नाही..सकाळी अकराच्या सुमारास पोलिसांची गाडी वाट काढत आली. पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या वाटून फोटो काढल्यानंतर निघून गेली. आजूबाजूला लोणावळा-खंडाळ्याचा रस्ता दिसत असला तरी रस्त्यालगत दुकाने, चहाच्या किंवा नाश्त्याच्या गाड्या नव्हत्या. मागे सुमारे ५० किलोमीटरपर्यंत वाहनांची रांग असल्याने काही खाद्यविक्रेते कोंडीजवळ पोहोचत होते. मात्र त्यांचा माल जवळच्या काही वाहनांपुरताच संपून जात होता. अपघातस्थळापासून अवघ्या दहा किलोमीटर अंतरावर बस अडकल्याने आमच्यापर्यंत खाद्य किंवा पाणी पोहोचू शकले नाही, असे प्रवाशांनी सांगितले..Kolhapur Pune road traffic : कोल्हापूर -पुणे हायवेवर कांद्याने भरलेला ट्रक पलटी; पुण्याकडील वाहतूक ठप्प.प्रत्येकाकडे पिण्याच्या पाण्याच्या एक-दोनच बाटल्या असल्याने पाणी जपून प्यावे लागत आहे. लहान मुले भुकेने व्याकुळ झाली आहेत. काही प्रवाशांकडे घरून आणलेले कोरडे खाद्यपदार्थ एकमेकांना वाटून तात्पुरती भूक भागवली. पैसे असूनही खाद्य किंवा पाणी विकत घेण्यासाठी उपलब्ध नसल्याची स्थिती आहे. रात्री नऊ वाजेपर्यंतही मुंबई गाठण्यासाठी किती वेळ लागेल, हे सांगता येत नाही, असेही नाईकवडी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.