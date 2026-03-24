Pune Mumbai Highway Scam : सावधान! पुणे-मुंबई हायवेवर नवा स्कॅम, लोणावळा परिसरात कारचालकासोबत घडला धक्कादायक प्रकार

1. पुणे-मुंबई हायवेवर कारचालकासोबत घडलेल्या घटनेमुळे नवीन फसवणुकीची शक्यता आहे. 2. 'Cars24' मधून खरेदी केलेली कार घेऊन जाताना दोन व्यक्तींनी पाठलाग केला. 3. त्यांनी कार थांबवून खोटा दावा केला की, कर्ज थकीत आहे. 4. पोलिसांशी संपर्क साधल्यावर संशयित पळून गेले. .पुणे- मुंबई प्रवास करणाऱ्या कारचालकांनी सावधानी बाळगण्याची गरज आहे. कारण नुकतेच लोणावळ्याजवळील एका रस्त्यावर घडलेल्या एका चिंताजनक घटनेमुळे कार मालकांना लक्ष्य करणाऱ्या एका संभाव्य नवीन फसवणुकीच्या प्रकाराबाबत चिंता निर्माण झाली आहे..एका व्यक्तीने 'Cars24' या माध्यमातून नुकतीच एक जुनी कार खरेदी केली होती. ती कार घेऊन तो पुणे-मुंबई हायवेवरुन प्रवास करत होता. लोणावळ्या जवळ दुचाकीवरून आलेल्या दोन अनोळखी व्यक्तींनी काही किलोमीटरपर्यंत त्याचा पाठलाग केलाय या संशयितांनी त्या व्यक्तीला कार निर्जन ठिकाणी थांबवण्यास भाग पाडले. .त्यानंतर, त्या दोघांनी खोटा दावा केला की, या कारवर आसीआसीआय बँकेचे' १० लाख रुपयांचे कर्ज थकीत आहे; तसेच आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी त्यांनी त्या व्यक्तीवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. काहीतरी गडबड असल्याचे लक्षात येताच, त्या चालकाने कारच्या आतच थांबणे पसंत केले, खिडक्या बंद ठेवल्या आणि तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधला..Interstate Car Racket : कार भाड्याने घ्यायचे, अन् बनावट कागदपत्रे बनवून विकायचे; आंतरराज्य टोळीचा बीडमध्ये पर्दाफाश; दोघे जेरबंद! .पोलिसांना पाचारण करण्यात आल्याचे लक्षात येताच, ते संशयित घटनास्थळावरून पळून गेले. त्यानंतर करण्यात आलेल्या तपासात, सदर वाहनावर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज थकीत नसल्याचे पूर्णपणे स्पष्ट झाले. तज्ञांच्या मते, हा धमकावून फसवणूक करण्याचा एक नवीन स्कॅम असू शकतो; त्यामुळे वाहनचालकांनी सतर्क राहावे, अशा प्रसंगी आपल्या वाहनाबाहेर पडू नये आणि कोणत्याही दाव्यांची सत्यता केवळ अधिकृत माध्यमांतूनच पडताळून पाहावी, असा सल्ला दिला जात आहे.