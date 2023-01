Pune News : धक्कादायक! पुण्यातील बालसुधारगृहातून कोयता गँग फरार

By

Pune News : गेल्या काही दिवसांपासून शहरात कोयता गँगने अक्षरक्षः धुमाकूळ घातला आहे. (Eight Accused Of Koyta Gang Run From Balsudhargruh Pune)

या गँगमुळे नागरिकांमध्ये दहशत पसरली असतानाच कोयता गँगचे आठ सदस्य पुण्यातील येरवडा येथील बालसुधारगृहातून पळून गेले आहेत.

पळून गेलेले हे सर्व कोयता गँगचे सदस्य असून, येरवड्यातील पंडित जवाहरलाल नेहरू बालसुधारगृहात होते.

पुण्यातील कोयता गँग मधील काही आरोपी हे अल्पवयीन असल्यामुळे त्यांना येरवड्यातील पंडीत जवाहरलाल नेहरु उद्योग केंद्राच्या बाल निरीक्षण गृहामध्ये या ठिकाणी ठेवले होते.

यातील ८ अल्पवयीन मुलांनी भरदिवसा संस्थेच्या सरंक्षण भितीला शिडी लावून खिडकी तोडून पलायन केले.

सौरभ शिवाजी वायदंडे जो कोयता घेऊन दहशत मजवणे यासारख्या अनेक गंभीर गुन्हांमध्ये सहभागी असलेला आरोपी याने देखील पलायन केले आहे.

पुण्यातील येरवडा येथे असणाऱ्या पंडीत जवाहरलाल नेहरु उद्योग केंद्रातील बाल निरीक्षणगृहामध्ये विविध गुन्ह्यांत पकडलेल्या विधी संघर्षीत मुलांना आणले जाते आणि तिथे त्यांना समुपोडेशन केले जाते.

या मुलांना विविध सत्रांसाठी बाहेर आणले जाते. त्यावेळी या ८ मुलांनी आवारातील एका खिडकीला शिडी लावली आणि खिडकी तोडून तेथून पळ काढला. या आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथकं स्थापन केले आहेत.