Pune Mumbai Trains: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! १७ जुलैपर्यंत पुणे-मुंबई २५ गाड्यांचे मार्ग बदलले, दौंड-मनमाड मार्गे गाड्या वळवल्या..

पुणे : लोणावळा - कर्जत दरम्यान बोरघाटात लोहमार्गावर कोसळलेली दरड हटविण्याचे काम अद्याप सुरू आहे. या मार्गावरील केवळ मधली मार्गिका सुरू करण्यात रेल्वे प्रशासनाला यश आले आहे. उर्वरित दोन्ही मार्गिका अद्यापही बंदच आहेत. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.एकाच मार्गिकेवर ताण येऊ नये याकरिता रेल्वे प्रशासनाने पुणे स्थानकाहून मुंबईला जाणाऱ्या २५ गाड्यांचा मार्ग बदलला आहे. १७ जुलैपर्यंत मार्गात बदल करण्यात आला असून या गाड्या आता दौंड, मनमाड मार्गे प्रवास करणार आहेत. त्यामुळे पुण्याहून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय तर होईलच, शिवाय गाडीचा मार्ग बदलल्याने प्रवाशांना गंतव्यस्थानी पोहोचण्यासाठी आपल्या निर्धारित वेळेपेक्षा उशीर होणार आहे..या गाड्या दौंड-मनमाड-इगतपुरी-कल्याण मार्गे धावणारविशाखापट्टणम - लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेसमदुराई - लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेसकराईकल - लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेसकल्याण-मनमाड-दौंड-सोलापूर मार्गेलोकमान्य टिळक टर्मिनस - कराईकल एक्सप्रेसलोकमान्य टिळक टर्मिनस - विशाखापट्टणम एक्सप्रेसलोकमान्य टिळक टर्मिनस - मदुराई एक्सप्रेसया गाड्या दौंड-मनमाड-जळगाव-पाळधी-सुरत मार्गे धावणारएमजीआर चेन्नई - एकतानगर एक्सप्रेसकोईम्बतूर - राजकोट एक्सप्रेससिकंदराबाद - राजकोट एक्सप्रेसतिरुचिरापल्ली - अहमदाबाद एक्सप्रेसएमजीआर चेन्नई - अहमदाबाद एक्सप्रेसदौंड - ग्वाल्हेर एक्सप्रेसएमजीआर चेन्नई - अहमदाबाद एक्सप्रेससिकंदराबाद - पोरबंदर एक्सप्रेससोलापूर - अजमेर एक्सप्रेस .या गाड्या सुरत-पाळधी-मनमाड-दौंड-सोलापूर मार्गेअहमदाबाद - एमजीआर चेन्नई एक्सप्रेसजकोट - कोइम्बतूर एक्सप्रेसअहमदाबाद - एमजीआर चेन्नई एक्सप्रेसराजकोट - सिकंदराबाद एक्सप्रेसपोरबंदर - सिकंदराबाद एक्सप्रेसएकता नगर - एमजीआर चेन्नई एक्सप्रेसअहमदाबाद - तिरुचिरापल्ली एक्सप्रेसग्वाल्हेर - दौंड एक्सप्रेसअजमेर - सोलापूर एक्सप्रेसअजमेर - दौंड एक्सप्रेस.Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.या गाड्या दौंड-मनमाड-इगतपुरी-कल्याण मार्गे धावणारविशाखापट्टणम - लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेस मदुराई - लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेस कराईकल - लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेस कल्याण-मनमाड-दौंड-सोलापूर मार्गे लोकमान्य टिळक टर्मिनस - कराईकल एक्सप्रेसलोकमान्य टिळक टर्मिनस - विशाखापट्टणम एक्सप्रेसलोकमान्य टिळक टर्मिनस - मदुराई एक्सप्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.