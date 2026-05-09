पुणे

सात्रळ येथे व्यापाऱ्याला लुटणाऱ्या आरोपीला अटक

राहुरी, ता. ९ : सात्रळ येथे एका व्यापाऱ्याला अडवून जीवे मारण्याच्या उद्देशाने मारहाण करून २५ हजार रुपये बळजबरीने काढून घेतल्याप्रकरणी राहुरी पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यातील एका आरोपीला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने निमगाव खुर्द (ता. संगमनेर) येथील अमरधाममध्ये ताब्यात घेतले.
प्रशांत ऊर्फ चाचा रावसाहेब पलघडमल (वय ३२, रा. सात्रळ) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. प्राथमिक चौकशीत फिर्यादी व्यापाऱ्याने यापूर्वी पोलिसांत केलेल्या तक्रारीचा राग मनात धरून साथीदारांसह वरील गुन्हा केल्याची कबुली आरोपीने पोलिसांना दिली. आरोपीला पुढील तपासासाठी राहुरी ठाण्यात हजर करण्यात आले आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.

