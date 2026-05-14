पुणे

सहाय्यक आयुक्तांसह पाच जणांवर गुन्हे

सहाय्यक आयुक्तांसह पाच जणांवर गुन्हे
Published on

सहाय्यक आयुक्तांसह पाच जणांवर गुन्हे
अधिकाऱ्यांची बेकायदा गुंतवणूक; व्यावसायिक निशित पटेल अटकेत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, सेलिब्रिटींच्या काळ्या गुंतवणुकीचे बिंग फोडणाऱ्या निशित पटेल या व्यावसायिकास बुधवारी रात्री गुन्हे शाखेच्या मालमत्ता कक्षाने अटक केली. अभिनेता जावेद जाफरी यांच्या पत्नी हबीबा यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार ही कारवाई करण्यात आली. या गुन्ह्यात पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त मकरंद दगडखैर ऊर्फ महेश पाटील यांच्यासह पाच जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे वरिष्ठ निरीक्षक मंगेश देसाई यांनी सांगितले.
याबाबत पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी गुन्हा दाखल झाला असेल; पण मला त्याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध झाली नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली. वांद्रे येथील मोक्याच्या ठिकाणी गृहप्रकल्प उभारणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकास आर्थिक चणचण आहे. या प्रकल्पात गुंतवणूक केल्यास निवासी, व्यावसायिक गाळे कमी किमतीत मिळतील. भविष्यात त्याची किंमत दुप्पट, तिप्पट होईल, असे प्रलोभन दाखवत आरोपींनी टप्प्याटप्याने १८ कोटी रुपये जमविले. त्यासंदर्भात दिलेली कागदपत्रे, दस्तऐवज बनावट असल्याचे लक्षात येताच आरोपींकडे पैशांसाठी तगादा लावला; मात्र पैसे परत करण्याऐवजी पटेल आणि पाटील यांनी एकमेकांकडे बोट दाखवले, असा आरोप हबीबा यांनी आपल्या तक्रारीत केल्याचे सांगण्यात आले. या तक्रारीवरून मालमत्ता कक्षाने बुधवारी खार पोलिस ठाण्यात आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला. लगोलग पटेल यांना अटक करण्यात आली. गुरुवारी त्यांना न्यायालयात हजर केले असता, १९ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra police news
real estate scam news
celebrity investment fraud
Mumbai property investment
economic fraud in India
legal issues with real estate
property scam investigation
investment scams in Mumbai
financial fraud cases
celebrity involvement in scams
assistant commissioners arrested
property investment scams 2023
legal recourse for fraud victims
documents forgery in investment
investigative reports on scams
बेकायदा गुंतवणूक गुन्हा
सहायक आयुक्त अटकेत
मुंबईमध्ये आर्थिक फसवणूक
ग्लॅमरमध्ये गुंतवणूक सक्सेस
व्यावसायिकांची माहिती वाचा
खासगी प्रकल्प गुंतवणूक
पाहुण्यांची ठणक
दगडखैर महेश पाटीलच्या गुन्हे
प्राप्तिकर्त्या पुरावा फसवणूक
सेलेब्रिटींची अदृश्यता आर्थिक गुन्ह्यामध्ये
गुंतवणूकदारांचा खोटा वचन
न्यायालयीन सुनावणी संदर्भात माहिती