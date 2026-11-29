-प्रज्वल रामटेकेपुणे : ‘‘गावातील अनेक घरांतून देशसेवेसाठी सैनिक सैन्यदलात दाखल होतात, त्याच सैनिकांच्या गावातील एका तरुणाने राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) ऐतिहासिक खेत्रपाल मैदानावर तब्बल एक हजार २५० छात्रांच्या संचलनाचे नेतृत्व करण्याचा मान मिळवला. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील सैनिक टाकळी येथील सार्थकराज सागर पाटील याने ही कामगिरी केली. विशेष म्हणजे, एनडीएच्या १५१ व्या तुकडीतील गुणवंत छात्रांमध्ये स्थान मिळवत त्याने राष्ट्रपती रौप्यपदकही पटकावले. त्याच्या या कामगिरीमुळे गावासह महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. तीन वर्षांचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर एनडीएच्या ३६४ छात्रांनी रविवारी (ता. २९) ‘अंतिम पग’ ओलांडून देशसेवेच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.सार्थकराज हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील सैनिक टाकळी गावचा रहिवासी आहे. गावातील प्रत्येक घरातून किमान एक जण सैन्यात असले, तरी सार्थकराजच्या कुटुंबात कोणीच सैन्यात नव्हते. त्याचे वडील सागर पाटील शेतकरी आहेत, आई गृहिणी, तर मोठा भाऊ नुकताच डॉक्टर झाला आहे. आपल्या प्रवासाबद्दल सार्थकराज म्हणाला, ‘‘कुटुंबात कोणीच सैन्यात नसल्याने मला लष्करात जाण्याची प्रेरणा मिळाली..सुरुवातीला सैनिकी शाळेसाठी निवड झाली नाही; पण मी जिद्द सोडली नाही. आठवीत असताना राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेजची (आरआयएमसी) प्रवेश परीक्षा दिली आणि २०१८ मध्ये महाराष्ट्रातून माझी निवड झाली. तेथील पाच वर्षांच्या कठोर प्रशिक्षणातून शिस्त, वेळेचे नियोजन आणि नेतृत्वाचे धडे मिळाले. तेथे ‘डोमेन सीओ’ म्हणूनही काम केले. त्यानंतर पहिल्याच प्रयत्नात डिसेंबर २०२२ मध्ये ‘एनडीए’त प्रवेश मिळाला. पालक आणि मार्गदर्शकांच्या पाठिंब्यामुळेच हा टप्पा गाठता आला.’’.दीक्षान्त संचलनाचे नेतृत्व करणे ही मोठी जबाबदारी असते. त्यासाठी शारीरिक क्षमतेसोबतच मानसिक तयारी आणि आवाजावर नियंत्रण असणे आवश्यक असते. याबाबत सार्थकराज म्हणाला, ‘‘दीक्षान्त संचलनाचे नेतृत्व करणे आव्हानात्मक असते. त्यासाठी खूप त्याग आणि मेहनत घ्यावी लागते. शारीरिक आणि मानसिक क्षमतेचा कस लागतो. संचलनादरम्यान आवाज स्पष्ट आणि खणखणीत राहावा, यासाठी गेल्या १३ दिवसांपासून गरम पाणी पित होतो. तसेच गोड पदार्थ खाणेही बंद केले होते.’’ आरआयएमसीमधील प्रशिक्षणाचा एनडीएमध्ये फायदा झाला. वेळेचे नियोजन आणि शिस्त यावर सुरुवातीपासून भर दिला, असेही त्याने नमूद केले..अपयशातून शिकत सुवर्णपदकाला गवसणीतुकडीतील उत्कृष्ट अष्टपैलू कामगिरीबद्दल अंकित कुमार सिंह याला राष्ट्रपती सुवर्णपदक प्रदान करण्यात आले. या वेळी बोलताना अंकित म्हणाला, ‘‘मी मूळचा बिहारचा असून माझे शालेय शिक्षण राजस्थानमधील अजमेर येथील राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूलमध्ये झाले. वडील लष्करात कार्यरत होते, तर २०१२ मध्ये सेना पदकाने सन्मानित झालेल्या आजोबांकडून मला सैन्यात जाण्याची प्रेरणा मिळाली. पहिल्या लेखी परीक्षेत मला यश मिळाले नाही; मात्र माझ्या चुका मला समजल्या. त्यानंतर शालेय अभ्यासासोबतच ‘एनडीए’ची तयारी सुरू ठेवली. संभाषण कौशल्य आणि भू-राजकीय घडामोडींच्या अभ्यासावर भर दिल्यामुळेच हे यश मिळाले. पुढील विशेष प्रशिक्षणासाठी मी भारतीय लष्करी अकादमीत (आयएमए) रुजू होणार आहे.’’.Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.दहा वर्षांपूर्वी पाहिलेले स्वप्न अखेर साकार‘‘दहा वर्षांपूर्वी सैनिकी शाळेत प्रवेश घेतानाच ‘एनडीए’च्या दीक्षान्त संचलनात सहभागी होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. आज त्याच मैदानावर उभे राहून ते स्वप्न साकार झाल्याचा आनंद शब्दांत व्यक्त करणे कठीण आहे,’’ अशा भावना हरियाणातील हिस्सार येथील ऋषी बलारा याने व्यक्त केल्या. ऋषी याला राष्ट्रपती कांस्यपदक प्रदान करून गैरविण्यात आले. ऋषी म्हणाला, ‘‘कुंजपुरा येथील सैनिक स्कूलमध्ये शिक्षण घेत असताना तेथील वातावरणातूनच संरक्षण दलात जाण्याची प्रेरणा मिळाली. वडील हरियाणा सरकारच्या अभियांत्रिकी विभागात अभियंता, तर आई आरोग्य विभागात कार्यरत आहे. कुटुंबात सैनिकी पार्श्वभूमी नसतानाही आई-वडिलांच्या प्रोत्साहनामुळे आणि पाठिंब्यामुळे दुसऱ्या प्रयत्नात ‘एनडीए’मध्ये प्रवेश मिळवता आला. आता पुढील प्रशिक्षणासाठी डेहराडून येथील भारतीय लष्करी अकादमीत (आयएमए) जाणार असून, सैन्यदलात अधिकारी म्हणून देशासाठी अर्थपूर्ण योगदान देण्याचे ध्येय आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.