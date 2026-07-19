Student Protest: ‘भविष्य वाचवण्यासाठी दिल्ली गाठली’; पुण्यातील २०० विद्यार्थी ‘चलो संसद’ आंदोलनात सहभागी

प्रज्वल रामटेके पुणे : ‘‘आमचे भविष्य वाचवण्यासाठी आम्ही पदरमोड करून दिल्लीची वाट धरली आहे. सर्वांना साधे रेल्वेचे आरक्षणही मिळाले नाही, तरीही सामान्य डब्यातील तोबा गर्दीत, अक्षरशः तासन्तास उभे राहून आम्ही प्रवास केला आहे. हा लढा केवळ आमच्या हक्कांचा नाही, तर आमच्या अस्तित्वाचा आणि भविष्याचा आहे. याच संघर्षाला निर्णायक बळ देण्यासाठी आम्ही थेट दिल्लीत धडक दिली आहे,’’ अशी उद्विग्न भावना पुण्याहून दिल्लीला पोचलेल्या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली..पेपरफुटी, शिक्षणाचे खासगीकरण आणि वाढत्या बेरोजगारीच्या विरोधात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी पुकारलेल्या ‘चलो संसद’ या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यासाठी पुण्यातील सुमारे २०० विद्यार्थ्यांनी थेट दिल्ली गाठली आहे. ‘ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन’च्या (एआयएसएफ) नेतृत्वाखाली हे विद्यार्थी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या जनआंदोलनात सहभागी झाले आहेत. सध्या देशातील व राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अभूतपूर्व संकटातून जात असल्याचा आरोप या विद्यार्थ्यांनी केला आहे..याविषयी ‘एआयएसएफ’च्या पुणे समन्वयक श्रावणी बुवा म्हणाल्या, ‘‘नीट, यूजीसी-नेट यांसारख्या राष्ट्रीय परीक्षांसह राज्यातील टीईटी, तलाठी आणि आरोग्य भरती घोटाळ्यांमुळे विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे. रात्रंदिवस अभ्यास करणारे विद्यार्थी आज भ्रष्ट व्यवस्था आणि पेपर माफियांचे बळी ठरत आहेत. या परीक्षा घोटाळ्यांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करावी.’’.‘‘आम्ही रात्रंदिवस एक करून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतो, पण वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे आमच्या भविष्याशी आणि आयुष्याशी खेळ सुरू आहे. या भ्रष्ट व्यवस्थेचा निषेध नोंदवण्यासाठी व ‘एनटीए’ बरखास्त करण्याच्या मागणीसाठी आम्ही दिल्लीला गेलो आहोत. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे.’’- विक्रांत लोकरे, आंदोलक विद्यार्थी.‘‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षणाचे वेगाने बाजारीकरण होत आहे. वाढती फी आणि बेरोजगारी यामुळे आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात ढकलले जात आहे. शिक्षण हा आमचा हक्क असून सर्वांना समान आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळायलाच हवे, यासाठी हा आमचा लढा आहे.’’- प्रेरणा सिंगनजुडे, आंदोलक विद्यार्थिनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.