पुणे

Pune Crime: पत्नीची चार दिवसांची मृत्यूशी झुंज अपयशी; आरोपी पतीची पोलिस कोठडीत रवानगी; संशयाच्या भुताने घेतला बळी

Husband remanded to police custody after wife's death: चारित्र्यावर संशय, दारूच्या नशेत क्रूर हल्ला; चार दिवसांच्या मृत्यूशी झुंजीनंतर शीतलचा अंत, आरोपी पतीला तांत्रिक माहितीच्या आधारे पोलिसांनी गाठले
Four-Day Fight Ends in Tragedy; Husband Faces Police Custody After Wife's Death

Four-Day Fight Ends in Tragedy; Husband Faces Police Custody After Wife's Death

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर: चारित्र्याच्या संशयातून पतीने डोक्यात दगड घालून गंभीर जखमी केलेल्या शीतल शरद वारे (वय ३४) यांचा सोमवारी (ता. ८) उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी फरार पती शरद विठ्ठल वारे (वय ३७, रा. पठारेवस्ती, कदमवाकवस्ती) याला अहिल्यानगर जिल्ह्यातून अटक केली असून न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

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