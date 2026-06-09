Pune Crime: पत्नीची चार दिवसांची मृत्यूशी झुंज अपयशी; आरोपी पतीची पोलिस कोठडीत रवानगी; संशयाच्या भुताने घेतला बळी

लोणी काळभोर: चारित्र्याच्या संशयातून पतीने डोक्यात दगड घालून गंभीर जखमी केलेल्या शीतल शरद वारे (वय ३४) यांचा सोमवारी (ता. ८) उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी फरार पती शरद विठ्ठल वारे (वय ३७, रा. पठारेवस्ती, कदमवाकवस्ती) याला अहिल्यानगर जिल्ह्यातून अटक केली असून न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) येथे गुरुवारी (ता. ४) ही घटना घडली होती. गोरख संजय वारे यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. माहितीनुसार गुरुवारी रात्री शरद वारे हा दारूच्या नशेत पत्नी शीतल यांच्याशी भांडत होता. चारित्र्यावर संशय घेत तो ‘आज तुला मारून टाकतो,’ अशी धमकी देत होता. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. ४) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास शरदने शीतल यांच्या मोबाइलवरून गोरख वारे यांना फोन करून ‘माझे आणि शीतलचे भांडण झाले. .मी तिच्या डोक्यात दगड घालून तिला गंभीर जखमी केले आहे,’ असे सांगितले. त्यानंतर वारे यांच्यासह शीतल यांच्या बहिणीने घटनास्थळी धाव घेतली. हनुमान मंदिरासमोरील पुणे-सोलापूर महामार्गालगतच्या परिसरात पोहोचल्यानंतर नातेवाइकांना रक्ताचे डाग दिसून आले. .त्यानंतर शीतल यांना अधिक उपचारांसाठी ससून रुग्णालयात हलविण्यात आल्याची माहिती मिळाली. तिथे पोहोचल्यानंतर शीतल यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून त्या बेशुद्ध अवस्थेत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. गेल्या चार दिवसांपासून त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते. मात्र, सोमवारी सकाळी त्यांनी उपचारादरम्यान अखेरचा श्वास घेतला..Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?.तांत्रिक माहितीद्वारे काढला आरोपीचा मागपत्नीवर हल्ला केल्यानंतर आरोपी शरद वारे फरारी झाला होता. लोणी काळभोर पोलिसांनी तातडीने विविध पथके तयार करून त्याचा शोध सुरू केला. तांत्रिक माहिती, मोबाइल लोकेशन आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीचा माग काढत त्याला अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.