पुणे

सोमवारी मध्यरात्री फलटण शहर परिसरात तरसाचा वापर ; नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण

दुधेबावी, ता. १९ : फलटण शहरातील महाराजा मंगल कार्यालय परिसरात तरसाचा वावर आढळून आल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वन विभागाने बंदोबस्त करावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
तरसाच्या वावरामुळे विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक तसेच रात्रीच्या वेळी ये-जा करणाऱ्या नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, वनपरिक्षेत्र अधिकारी निकिता बोटकर यांनी नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. वन विभागाकडून परिसरात पाहणी सुरू करण्यात आली आहे. तरसाला हुसकावण्याचा प्रयत्न करू नये. तत्काळ वन विभागाशी संपर्क साधावा, असे त्यांनी सांगितले.

