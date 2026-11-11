अदाणींचे ४ उत्तराधिकारी! २ मुलांसह पुतण्यांवर जबाबदारी सोपवण्याचा प्लान; १७ लाख कोटींचे साम्राज्य कोण सांभाळणार?

देशातल्या सर्वात मोठ्या उद्योगसमूहांपैकी एक असलेल्या अदाणी समूहाचा पुढचा उत्तराधिकारी कोण असणार हे ठरलं आहे. उद्योगपती गौतम अदाणी यांनी चार जणांची यासाठी निवड केलीय. या चौघांमध्ये त्यांचे दोन सुपूत्र आणि दोन पुतण्यांचा समावेश आहे. चौघांना उत्तराधिकारी ठरवण्याच्या या प्लानला 'G2 लीडरशिप' असं नाव देण्यात आलं आहे. योग्य वेळी समूहाची जबाबदारी या चौघांकडे सोपवली जाणार आहे. अदाणी समूहाची उलाढाल आणि बाजारातील एकूण मूल्य हे १७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे..अदाणी ग्रुपचे पुढच्या उत्तराधिकाऱ्यांमध्ये गौतम अदाणी यांचे मोठे पुत्र करण अदाणी आणि धाकटे पुत्र जीत अदाणी यांच्यासह पुतणे प्रणव अदाणी आणि सागर अदाणी यांचा समावेश आहे. ही जबाबदारी केवळ कौटुंबिक वारसा म्हणून मिळणार नाही. तर या पुढच्या पिढीला स्वतःच्या कामातून नेतृत्व सिद्ध करावं लागेल. पुढील अनेक वर्षे समूहाचा कारभार सुरळितपणे सुरू राहण्यासाठी आतापासूनच उत्तराधिकारी कोण असतील आणि त्यांच्याकडे जबाबदारी कशा पद्धतीने द्यायची यावर काम सुरू करण्यात आलंय..आसाममध्ये मोठा रेल्वे अपघात, एक्सप्रेसचे ६ डबे इंजिनसह रुळावरून घसरले; अनेक प्रवाशी जखमी.कोणाकडे कोणती जबाबदारी?प्रणव अदाणी हे चार भावंडांमध्ये मोठे आहेत. ते अदाणी एंटरप्रायझेसचे संचालक आहेत. तसेच कृषी व्यवसाय आणि तेल व वायू क्षेत्राची जबाबदारी सांभाळतात. रिअल इस्टेट आणि शहरी पायाभूत सुविधांसह समूहाच्या ब्रँडिंगचे कामही त्यांच्याकडे आहे. त्यांनी १९९९ मध्ये अदाणी समूहात कामाला सुरुवात केली..करण अदाणी हे गौतम अदाणी यांचे मोठे पुत्र आहेत. त्यांनी २००९ मध्ये मुंद्रा बंदरातून कामाला सुरुवात केली. सध्या ते अदाणी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोनचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. बंदरे आणि लॉजिस्टिक्ससह सिमेंट व्यवसायाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे..सागर अदाणी हे गौतम अदाणी यांचे पुतणे आहेत. त्यांनी २०१५ मध्ये ग्रुपच्या कामाला सुरुवात केली. अदाणी ग्रीन एनर्जीच्या सौर आणि पवन ऊर्जा व्यवसायाच्या विस्तारात त्यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. सध्या ऊर्जा व्यवसायासोबत समूहाच्या आर्थिक नियोजनाची जबाबदारीही ते सांभाळतात..जीत अदाणी हे गौतम अदाणी यांचे धाकटे पुत्र आहेत. त्यांनी २०१९ मध्ये समूहात काम सुरू केलं. देशातील आठ विमानतळांच्या व्यवस्थापनासह कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय आणि डेटा सेंटर यांसारख्या नव्या क्षेत्रांची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. संरक्षण आणि पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्रातही ते काम पाहतात..गौतम अदाणी यांनी पुढील पिढीने नेतृत्व केवळ वारशाने मिळालं असं न मानता ते आपल्या कामातून सिद्ध करावं अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. समूहापेक्षा कोणतीही व्यक्ती मोठी नसते. त्यामुळे पुढील पिढीने उद्योगसमूहाला अधिक मजबूत आणि विश्वासार्ह बनवावं असं त्यांचं म्हणणं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.