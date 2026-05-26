CNG दरवाढीचा नवा धक्का! गेल्या ११ दिवसांतील ही चौथी वाढ... मुंबई-पुण्यात दर किती?

महागाई कमी होण्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची चिंता वाढली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींनंतर आता सीएनजीच्या दरातही सातत्याने वाढ होत आहे. गेल्या ११ दिवसांत ही चौथी वाढ आहे. आज दिल्लीत सीएनजीच्या दरात प्रति किलो दोन रुपयांची वाढ झाली आहे..दिल्लीत सीएनजी आता ८३.०९ रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध होईल. कालपर्यंत हा दर ८१.०९ रुपये होता. या वाढीमुळे सीएनजीवर अवलंबून असणाऱ्या वाहनचालकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडला आहे..मे महिन्यात चौथ्यांदा दरवाढ२६ मे रोजी झालेल्या दोन रुपयांच्या वाढीपूर्वी, २३ मे रोजी शनिवारी सीएनजीच्या दरात एक रुपयाची वाढ झाली होती. त्यावेळी दर ८०.०९ रुपयांवरून ८१.०९ रुपये प्रति किलो झाला होता. मे महिन्यात आतापर्यंत सीएनजीच्या दरात एकूण चार वेळा वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या वारंवार होणाऱ्या दरवाढीमुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Kolhapur CNG Hydro : हायड्रो टेस्टिंग दरात चार ते पाचपट वाढ; रिक्षाचालक संघटनांचा तीव्र विरोध.शहरानुसार सीएनजीचे नवे दर (२६ मे २०२६)- दिल्ली: ८३.०९ रुपये प्रति किलो- नोएडा: ९१.७० रुपये- गुरुग्राम: ८४.१२ रुपये- गाझियाबाद: १०२.९० रुपये- फरीदाबाद: ९०.३० रुपये- मुंबई: ८१.०० रुपये- कोलकाता: ९३.५० रुपये- चेन्नई: ९१.५० रुपये- बंगळूर: ९०.०० रुपये- हैदराबाद: ९७.०० रुपये- अहमदाबाद: ८२.२५ रुपये- पुणे: ९२.५० रुपये- सोनीपत: ८६.६० रुपये- कर्नाल: ८५.४३ रुपये- लखनौ: ९५.७५ रुपये- आग्रा: ९५.७५ रुपये- मेरठ: ८६.०५ रुपये- पाटणा: ८७.९० रुपये- इंदूर: ९३.५५ रुपये- जयपूर: ९०.९१ रुपये- सुरत: ८२.९५ रुपयेया यादीतून स्पष्ट होते की, विविध शहरांमध्ये सीएनजीच्या किमतीत लक्षणीय फरक आहे. काही शहरांमध्ये दर शंभर रुपयांच्या पुढे गेले आहेत..मुंबईत दर स्थिरमुंबईत मात्र आज सीएनजीच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. गेल्या महिन्यात पाच रुपयांची वाढ झाल्यानंतर दर ८१ रुपयांवर स्थिर आहे. पुण्यात मात्र दर ९२.५० रुपये प्रति किलो आहे..पेट्रोल आणि डिझेलची स्थितीपेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही वाढ होत असल्याने वाहनचालकांची चिंता आणखी वाढली आहे. आज या दोन्ही इंधनांच्या दरात किती बदल झाला, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.सातत्याने होणाऱ्या सीएनजी दरवाढीमुळे खासगी वाहनांबरोबरच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सीएनजीचा वापर करणारे ऑटो, टॅक्सी आणि खासगी कार मालकांना याचा थेट फटका बसणार आहे..Fuel Crisis: पेट्रोल-डिझेलसोबत आता CNG-LNG डिस्पेंसर तपासणी व्यवस्था बदलणार! केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; नवे नियम लागू.