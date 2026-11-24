Gold vs land investment: उत्तर प्रदेशातील अयोध्येचा राम मंदिराच्या उभारणीनंतर चेहरामोहराच बदलला आहे. धार्मिक पर्यटनाबरोबरच पायाभूत सुविधांचा विकास, नवीन व्यवसाय आणि रिअल इस्टेटमधील वाढती गुंतवणूक यामुळे अयोध्येकडे देशभरातील गुंतवणूकदारांचं लक्ष वेधलं गेलं. त्यामुळे सध्या अयोध्येतील जमिनींच्या किमतींचीही मोठी चर्चा सुरू आहे..भारतात गुंतवणुकीसाठी सोनं आणि जमीन हे दोन लोकप्रिय पर्याय मानले जातात. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील परताव्याचा विचार केला तर या दोन्ही पर्यायांमध्ये मोठी तफावत दिसते. एका बाजूला सोन्याच्या किमतींनी मोठी झेप घेतली आहे, तर दुसरीकडे राम मंदिराच्या परिसरातील काही निवडक भागांमध्ये जमिनींचे दर तब्बल 5 ते 10 पट वाढल्याचा दावा केला जात आहे.तज्ञांच्या मते, प्लॉटमध्ये गुंतवणूक करताना केवळ सध्याची किंमत पाहून निर्णय घेऊ नये. तर भविष्यात त्या परिसराचा किती विकास होऊ शकतो आणि त्यामुळे जमिनीच्या किमती किती वाढू शकतात, याचाही विचार करायला हवा..त्यामुळे अशा परिस्थितीत, 2021 मध्ये सोन्यात 5 लाख रुपये गुंतवले असते किंवा राम मंदिराच्या उभारणीपूर्वी अयोध्येत जमीन खरेदी केली असती, तर कोणाला जास्त फायदा झाला असता? सोन्याने जास्त परतावा दिला की अयोध्येतील जमिनीने? जाणून घेऊया याचं उपलब्ध आकडेवारीनुसार नेमकं गणित...Gold Price Today: सलग दुसऱ्या दिवशी सोनं महागलं! खरेदीदारांना झटका; तुमच्या शहरात किती झाला भाव?.सोन्यात 5 लाख रुपये गुंतवले असते तर किती झाले?गेल्या काही वर्षांत सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. 2021 मध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा सरासरी दर प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 48,720 रुपये होता. त्यानंतर सोन्याच्या दरांनी सातत्याने वाढ नोंदवली. 2025 मध्ये सोन्याने प्रति 10 ग्रॅम 1 लाख रुपयांचा टप्पाही पार केला.जानेवारी 2026 च्या अखेरीस सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 1.80 लाख रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला होता. मात्र, त्यानंतर सोन्याच्या किमतींमध्ये घसरण झाली. सध्या 23 नोव्हेंबरला 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,25,000 रुपये आहे. त्यामुळे आकडेवारी पाहिल्यास सोन्याने आतापर्यंत 157 टक्के परतावा दिला आहे.म्हणजेच, 2021 मध्ये एखाद्या व्यक्तीने 5 लाख रुपयांचं सोनं खरेदी केलं असतं, तर आज त्याची किंमत अंदाजे 13 लाख रुपये झाली असती. या गणनेत कर आणि इतर खरेदी-विक्री खर्चांचा समावेश केलेला नाही..अयोध्येतील जमिनींच्या किमती 5 ते 10 पट वाढल्यासोन्याच्या तुलनेत अयोध्येतील रिअल इस्टेट बाजारातील काही भागांनी अधिक वेगाने वाढ नोंदवली आहे. राम मंदिराच्या बांधकामाला वेग आल्यानंतर शहरात हॉटेल, रेस्टॉरंट, रिटेल व्यवसाय, पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांची गुंतवणूक वाढली.प्रॉपर्टी कन्सल्टन्सी कंपनी Liases Foras च्या माहितीनुसार, 2019 पासून अयोध्येतील जमिनींच्या किमतींमध्ये सरासरी 25 ते 40 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र, राम मंदिराच्या आसपासच्या काही निवडक परिसरांमध्ये जमिनींचे दर 5 ते 10 पट वाढल्याचं सांगितलं जात आहे..एखाद्या जमिनीची किंमत 5 पट झाली, तर तिच्या मूळ किमतीत 400 टक्क्यांची वाढ झाली. तर जमिनीची किंमत 10 पट झाली, तर मूळ किमतीच्या तुलनेत 900 टक्क्यांची वाढ झाली.म्हणजेच, या निवडक भागांमध्ये जमिनीचा परतावा सोन्याच्या सुमारे 157 टक्के परताव्यापेक्षा अधिक ठरला आहे. मात्र, ही वाढ अयोध्येतील प्रत्येक भागात झालेली नाही. ती काही विशिष्ट परिसरांपुरती मर्यादित आहे..5 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीचं गणित काय सांगतं?आता दोन्ही गुंतवणूक पर्यायांची तुलना एका उदाहरणातून समजून घेऊया. समजा, एखाद्या गुंतवणूकदाराने 5 लाख रुपये गुंतवले असते.सोन्याच्या बाबतीत, 2021 मध्ये केलेल्या 5 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीचं मूल्य अंदाजे 13 लाख रुपये झालं असतं.दुसरीकडे, अयोध्येतील एखाद्या निवडक परिसरात जमिनीची किंमत 5 पट झाली असेल, तर 5 लाख रुपयांच्या जमिनीचं मूल्य 25 लाख रुपये झालं असतं. त्याच जमिनीची किंमत 10 पट झाली असेल, तर तिचं मूल्य 50 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचलं असतं.या उदाहरणावरून अयोध्येतील काही निवडक भागांमध्ये जमीन खरेदी करणाऱ्यांना सोन्यापेक्षा अधिक परतावा मिळाल्याचं दिसतं. मात्र, जमिनीच्या किमतीत झालेली ही वाढ प्रत्येक प्लॉटला लागू होत नाही. त्यासाठी जमिनीचं ठिकाण, रस्त्यांची उपलब्धता, कनेक्टिव्हिटी आणि भविष्यातील विकासाच्या योजना महत्त्वाच्या ठरतात..Bank Holiday: नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात बँका 5 दिवस बंद! SBI, HDFC, ICICI ग्राहकांनी आधीच तारखा पाहा.जमीन आणि सोन्यात गुंतवणूक करताना महत्त्वाचे अयोध्येतील काही निवडक भागांमध्ये जमिनींनी सोन्यापेक्षा अधिक परतावा दिला असला, तरी हे दोन्ही गुंतवणुकीचे पर्याय एकसारखे नाहीत. त्यांचे फायदे आणि मर्यादा वेगवेगळ्या आहेत.1. सोन्यातील गुंतवणुकीचा फायदासोन्याचा बाजारभाव रोज उपलब्ध असतो. त्यामुळे गुंतवणुकीची सध्याची किंमत सहज समजू शकते. गरज पडल्यास सोनं विकून पैसे मिळवणं तुलनेने सोपं असतं. मात्र, सोन्याच्या किमतींमध्येही चढ-उतार होत असतात आणि खरेदी-विक्रीच्या वेळी कर किंवा इतर खर्च लागू शकतात.2. जमिनीतील गुंतवणुकीची आव्हानंजमीन विकताना योग्य खरेदीदार शोधण्यासाठी अनेक महिने किंवा कधी कधी वर्षही लागू शकतं. बाजारात सांगितली जाणारी किंमत आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात मिळणारी रक्कम वेगळी असू शकते. याशिवाय, जमिनीची मालकी, वापराची परवानगी, रस्त्याची उपलब्धता आणि कायदेशीर वाद यांसारख्या गोष्टी तपासणं आवश्यक आहे.एकूणच, सोनं आणि अयोध्येतील जमीन या दोन्ही पर्यायांनी गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा दिला आहे. मात्र, अयोध्येतील जमिनींची मोठी वाढ काही निवडक भागांमध्येच दिसून आली आहे. त्यामुळे केवळ जुन्या परताव्याच्या आकड्यांवर अवलंबून न राहता, गुंतवणुकीपूर्वी जोखीम, लोकेशन आणि भविष्यातील विकासाचा विचार करणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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