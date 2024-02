Penalty on Cooperative Banks: रिझर्व्ह बँकेने चार सहकारी बँकांवर कारवाई केली आहे. या सहकारी बँकांनी नियमांकडे दुर्लक्ष केले होते, त्यामुळे आरबीआयने कारवाई केली आणि दंड ठोठावला. रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना लाखो रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

RBI imposes monetary penalties on four cooperative banks for violating rules Sakal