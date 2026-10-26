Government IPO: मोदी सरकारचा मोठा प्लॅन! 3 सरकारी कंपन्यांचे IPO आणण्याची तयारी; जाणून घ्या डिटेल्स

Modi government upcoming IPO plan: मोदी सरकार आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये तीन सरकारी कंपन्या शेअर बाजारात लिस्ट करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी IIFCL आणि कोल इंडियाच्या दोन उपकंपन्या महानदी कोलफिल्ड्स (MCL) आणि साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स (SECL) यांचा समावेश आहे. याशिवाय, सरकार दुसरा पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट म्हणजेच InvIT आणण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना सरकारी कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीचे नवे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात..डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक ॲसेट मॅनेजमेंटचे सचिव अरुणिश चावला यांनी मनीकंट्रोलला दिलेल्या माहितीनुसार, या तीनही कंपन्यांना शेअर बाजारात लिस्ट करण्याची तयारी सुरू आहे. महानदी कोलफिल्ड्सने यापूर्वीच ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल केला आहे, तर उर्वरित दोन कंपन्यांच्या लिस्टिंगची प्रक्रिया सुरू आहे..Jio IPO Allotment Status: जिओचे शेअर्स मिळाले की नाही? एका क्लिकवर चेक करा स्टेटस; लिस्टिंग कधी? पाहा अपडेट.1. IIFCL कंपनीइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी लिमिटेड (IIFCL) ही पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या मालकीची कंपनी आहे ज्यांची स्थापना 2006 मध्ये झाली होती. ही कंपनी रस्ते, वीज आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करते. मार्च 2026 पर्यंत कंपनीची एकूण मालमत्ता 98,481 कोटी रुपये, तर नेटवर्थ 17,898 कोटी रुपये होती. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये कंपनीने 1,379 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदवला. IIFCL च्या प्रस्तावित IPO मध्ये सरकारकडील काही शेअर्सची विक्री तसेच नवीन शेअर्स जारी करण्याचा पर्याय असू शकतो. मात्र, IPO बाबत अंतिम निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नाही..2. महानदी कोलफिल्ड्स कंपनीमहानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (MCL) ही सरकारी कोल इंडिया लिमिटेडची उपकंपनी असून तिचे मुख्यालय ओडिशामध्ये आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये कंपनीने 21.83 कोटी टन कोळशाचे उत्पादन केले. कोल इंडियाच्या उपकंपन्यांमध्ये ती सर्वाधिक कोळसा उत्पादन करणारी कंपनी ठरली.या आर्थिक वर्षात MCL चा महसूल सुमारे 30,550 कोटी रुपये, तर निव्वळ नफा अंदाजे 10,698 कोटी रुपये होता. महानदी कोलफिल्ड्सच्या IPO अंतर्गत कोल इंडिया आपली 10 टक्के हिस्सेदारी विकण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी सुमारे 66.18 कोटी शेअर्स ऑफर फॉर सेल (OFS) अंतर्गत विकण्याचा प्रस्ताव आहे..3. साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स कंपनीसाऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड हीदेखील कोल इंडियाची उपकंपनी आहे. तिचा व्यवसाय प्रामुख्याने छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये पसरलेला आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये कंपनीने 17.63 कोटी टन कोळशाचे उत्पादन केले आणि सुमारे 4,755 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला.गेवरा, कुसमुंडा आणि दीपका या कंपनीच्या प्रमुख कोळसा खाणी आहेत. सरकारने कंपनीच्या लिस्टिंगसाठी तयारी सुरू केली असून सल्लागारांच्या नियुक्तीची प्रक्रियाही पुढे नेण्यात आली आहे. या कंपनीच्या IPO मुळे गुंतवणूकदारांना कोल इंडियाच्या व्यवसायाशी संबंधित स्वतंत्र कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्याची संधी मिळू शकते..Gold Rate Today: दिवाळीआधी सोन्याचे भाव धडाम! ऑक्टोबरमध्ये 7,000 तर उच्चांकापासून 38,000 रुपयांनी स्वस्त; मुंबई-पुण्यात भाव किती?.सरकार IPO का आणत आहे?सरकार यापूर्वीच शेअर बाजारात लिस्ट असलेल्या कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विकून निधी उभारत आहे. आता नवीन सरकारी कंपन्यांना शेअर बाजारात आणून गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणुकीचे पर्याय वाढवण्याची योजना आहे.सरकारच्या माहितीनुसार, सरकार हिस्सेदारी विक्रीच्या सुरू असलेल्या व्यवहारांसोबत दोन ते तीन मोठ्या लिस्टिंगवर लक्ष केंद्रित करत आहे. या कंपन्या शेअर बाजारात लिस्ट झाल्यानंतर त्यांच्या व्यवसायाचे स्वतंत्र मूल्यांकन होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच कंपन्यांचा नफा, कामकाज आणि भांडवलाचा वापर याबाबत अधिक पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.