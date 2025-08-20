अग्रलेख : नवा विकासबिंदू

सर्किट बेंच केवळ न्याय मिळवण्याचे साधन नाही, तर कोल्हापूरच्या वाटचालीतील नवा विकासबिंदू आहे.एकीकडे विकेंद्रीकरणाची भाषा बोलायची आणि प्रत्यक्षात संरचना केंद्रीकृत ठेवायची, असा विसंवाद आपल्याकडे अनेक बाबतीत आढळतो. प्रशासकीय कामे असोत, वा न्यायालयीन; लोकांना वेगवेगळ्या कामांसाठी मुंबईकडे धाव घेणे भाग पडते..व्यवस्थाच अशी ठेवल्यानंतर मुंबईतील नागरी यंत्रणांवरील अतिरिक्त ताण, वाढती गर्दी याबद्दल नुसतेच गळे काढून काय उपयोग? जर महत्त्वाची आस्थापने, संस्थांची कार्यालये, प्रशासकीय यंत्रणांची कार्यालये राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात असतील तर अर्थातच मुंबईकडे वाहणाऱ्या लोंढ्यांना आळा बसेल.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर ‘सर्किट बेंच’ची स्थापना या घटनेची या पार्श्वभूमीवरही स्वागतार्ह नोंद घेण्याची गरज आहे. या घटनेला केवळ एवढाच पैलू नाही. कोल्हापूरसह आसपासच्या सहा जिल्ह्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी उभारलेला हा एक धोरणात्मक पाया आहे..कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या समृद्ध शहराच्या वाटचालीतील यामुळे एक नवा टप्पा पार पडला आहे. त्रेचाळीस वर्षांपासून पाहिलेले स्वप्न प्रत्यक्षात अवतरले ते सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यामुळेच. जलद न्याय मिळाला पाहिजे व सर्वसामान्य लोकांच्या दारापर्यंत न्याय पोहोचला पाहिजे, ही भूमिका न्या. गवई यांनी कायमच घेतली.सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर त्यांनी ‘कोल्हापूरला सर्किट बेंच’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी तारीख आधी ठरवून मग सर्व गोष्टीचे नियोजन केले असल्याचे भाषणात सांगितले. या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी उत्तम साथ दिली..‘सर्किट बेंच’साठी लागणाऱ्या सगळ्या सुविधा महिन्याभरात उपलब्ध करण्याचे आव्हान स्वीकारत त्यांनी अशक्य ते शक्य करून दाखवले. अर्थात हे होण्यासाठी सहा जिल्ह्यातील लोकांनी दिलेला लढा देखील महत्त्वाचा ठरला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुमारे एक लाख तीन हजार चौरस किलोमीटरच्या कार्यक्षेत्रात आता कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांसाठी ‘सर्किट बेंच’ एक स्वतंत्र केंद्र ठरणार आहे.जवळपास ५५ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र यामध्ये येणार असून, त्यामुळे न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर सुलभ होणार आहे. पूर्वी या सहा जिल्ह्यांतील लोकांना न्यायासाठी मुंबईचे हेलपाटे मारावे लागायचे. यामध्ये श्रम, वेळ, पैसा खर्च होत होता. दुसरीकडे मुंबईमध्ये या सगळ्यामुळे तेथील एकंदरीत नागरी सुविधा, पायाभूत सुविधा यांच्यावर ताण येत होता..तो ताणदेखील आता कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. कोल्हापूरला यापूर्वी संस्थानकाळात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय होते. न्या. महादेव गोविंद रानडे यांनी पहिले न्यायाधीश म्हणून त्यांनी काम केले. राजर्षी शाहू महाराज, राजाराम महाराज यांच्यामुळे ही दृष्टी जिल्ह्याला लाभली. कोल्हापूरच्या न्यायव्यवस्थेस एक उज्ज्वल परंपरा आहे.९४ वर्षांच्या या परंपरेत आता ‘सर्किट बेंच’ची भर पडली आहे. ही केवळ न्यायालयीन व्यवस्था नाही, तर एक आर्थिक, सामाजिक आणि शहरी पुनरुत्थानाला चालना देणारी प्रक्रिया होय. सर्किट बेंचमुळे ५४ हून अधिक विभागीय कार्यालये कोल्हापुरात येण्याची शक्यता आहे..महसूल, सहकार, पोलिस आयुक्तालय, हरित न्यायाधिकरण अशा विविध यंत्रणा येथे स्थापन झाल्यास कोल्हापूर हे विभागीय प्रशासकीय केंद्र म्हणूनही उदयास येईल. या बदलाचा परिणाम विविध स्तरांवर जाणवणार आहे. स्थानिक अर्थचक्राला गती मिळेल. हॉटेल, रिअल इस्टेट, स्टेशनरी, टायपिंग, वाहनसेवा, खानावळी अशा छोट्या-मोठ्या व्यवसायांना वाव मिळेल.उद्योगांमध्ये घडणाऱ्या हालचालींमुळे कोल्हापुरात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. बांधकाम क्षेत्रात २५ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे, तर जिल्ह्याच्या ‘जीडीपी’त किमान दोन टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी, लघुलेखक, अनुवादक, विधी सल्लागार, संशोधक यांच्यासाठीसुद्धा ही सुवर्णसंधी आहे. वकिलांना कामे मिळतील..वकील नसलेल्यांनाही पूरक कामे मिळू शकतील. एक परिसंस्था तयार होईल. शहर नियोजनाच्या दृष्टीने ही परिस्थिती अधिक जबाबदारीची आहे. वाहतूक, पार्किंग, उड्डाणपूल, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, पाणपोई, प्रतीक्षालये, यात्री निवास या साऱ्यांवर तातडीने आणि दूरदृष्टीने काम होणे गरजेचे आहे..यासोबतच न्यायालयीन सुरक्षेसाठी स्वतंत्र पोलिस यंत्रणा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. संपूर्ण दक्षिण महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळू शकते. मात्र त्यासाठी डोळस प्रयत्नही करावे लागतील. न्यायिक पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी, गृहनिर्माण, शिक्षण, डिजिटल आणि भौतिक सुविधा, व्यवसायाची परिसंस्था आणि शहर व्यवस्थापन या प्रत्येक टप्प्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियोजनबद्ध, शिस्तबद्ध आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे.सर्किट बेंच केवळ न्याय मिळवण्याचे साधन नाही, तर कोल्हापूरच्या वाटचालीतील नवा विकासबिंदू आहे. या बदलाचे आपण केवळ निरीक्षक नाही, तर कर्तेही आहोत, याची जाणीव सर्वच घटकांनी ठेवली तर विकासाच्या स्वप्नांना ‘न्याय’ दिल्यासारखे होईल. नव्या विकासबिंदूचा विस्तार होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.