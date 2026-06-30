ढिंग टांग : जोनाथनचा सल्ला..!

मी जोनाथन. मी उदाहरणार्थ १९४ वर्षांचा मध्यमवयीन कासव आहे. पूर्व आफ्रिकेतील हिंदी महासागरातल्या सेंट हेलेना बेटावर आधी राहात होतो, आता सेशेल्सच्या बोटॅनिकल गार्डनमध्ये माझी आलिशान हवेली आहे. एकंदर बरे चालले आहे. या पृथ्वीतलावर कोणीच १९४ वर्षांचे नाही. मी एकटाच! फ्रेडरिक नावाचा माझा जोडीदार होता, पण अल्प आजाराचे निमित्त होऊन वयाच्या १९०व्या वर्षी अकालीच गेला. .एकशेचौऱ्याण्णव वय ऐकून सेशेल्सचे सरकार माझ्यासाठी कोणीही जोडीदारच शोधत नाहीत. कासवांमध्ये हे वय तसे फार नाही. चारचारशे वर्ष जगतो आम्ही! पण कोण बोलणार? सध्या शांतपणे एकलेपणाच्या आगीत जळतो आहे. तथापि, गेल्या १९४ वर्षांत जे अनुभवले नाही, ते मी परवा दोन-तीन फुटांवरून अनुभवले. एका दिव्य, तेजःपुंज व्यक्तिमत्वाचे दर्शन घडले. ते तेजस्वी व्यक्तिमत्त्व हातात पालकाची जुडी घेऊन बराच वेळ उभे होते. मी न्याहारी त्याच्या हातातून करावी, असे त्यांना वाटत असणार. पण तेव्हा मी तीसेक फूट दूर होतो. त्यांच्यापर्यंत पोचायला मला थोडा वेळ लागला. तेवढ्या वेळात तेजस्वी व्यक्तिमत्त्व अधीरतेने म्हणाले की, ‘‘अरे, केटला धीमा च्याले छे? नान्हा पगने शुं थाक लागे? च्यालो, फटाफट!’’....पण मी पडलो कासव. त्यात १९४ वर्ष जुने कासव!! किती फटाफट चालणार? खरे तर मला भूक नव्हती. काल रात्रीचेच नीट पचले नव्हते. ते तेजस्वी व्यक्तिमत्त्व माझ्याशी बराच वेळ प्रेमाने कानात बरेच काही बोलले. त्यातले मला काहीच ऐकू आले नाही, हा भाग वेगळा. कारण ते जवळ आले तेव्हा मी मानबिन कवचाच्या आत ओढून मस्त ताणून दिली होती. ते ज्या दिशेला माझे कान आहेत, असे समजत होते, तिथे माझे शेपूट होते!! कसे ऐकू येणार? मागल्या बाजूने कोण ऐकते? कैतरीच!!.सेशेल्सचे राष्ट्रपती डॉ. पॅट्रिक हेर्मिनी यांनी माझ्या (योग्य जागी) कानात येऊन ‘‘लेका, खा, मोठा पाहुणा आहे, अमेरिकेत वशिला आहे त्यांचा. झोपून राहशील आणि नसती भानगड होईल!’’तेजस्वी व्यक्तिमत्त्वाने मला ‘‘केम छो?’’ असे विचारले. मी म्हटले ‘‘सारु छे!’’ सरकारी पाहुण्यांना त्यांच्या भाषेत बोललेले भारी आवडते. हे जे पाहुणे आले होते, त्यांना नृत्य आणि गाणीबिणी गाऊन दाखवलेली आवडतात असे कळले. नाचणे हे कुठल्याही कासवासाठी आउट ऑफ क्वेश्चन’ आहे, हे कोणीही मान्य करील. गाणेही अवघडच. पण मी गप्पा खूप मारल्या. माझ्या पाठीवर त्यांना तबला वाजवायचा होता. पण मी सहकार्य केले नाही..तेजस्वी पाहुणे म्हणाले की, ‘‘मने तो वन्यजीव बहु पसंद छे...आफ्रिकेतून मी चित्ता पण इंडियात नेला. तुला नेऊ के?’’ मी या ऑफरकडे दुर्लक्ष केले.‘‘मी न्हाना होता, तवा नदीमधून मगर पकडायच्या. ‘दिसली की वढ मगर, दिसली की वढ मगर’ असा केला, म्हणूनशी माझ्या गावाचा नाम ‘वडमगर’ झ्याला. पछी त्याला लोक वडनगर म्हणायला लागले...’’ पाहुणे मगरी ओढायचे हे ऐकून मी आधी शेपूट आत ओढून घेतले!!.‘‘कुठून आलात?,’’ मी विचारायचे म्हणून विचारले.‘‘छेल्ला वखत, गेल्याच महिन्यात युरोपला जाऊन आलो, आता सेशेल्समदी भेट दिली!’’ पाहुणे अभिमानाने सांगत राहिले.‘‘आलात कुठून?’’ मी पुन्हा विचारले.‘‘ हवे थोडे दिवस माटे तो इंडिया मां जावुं पडशे!’’ जड अंतःकरणाने पाहुणे म्हणाले.मी म्हणालो, ‘‘ससलो (ससा) आगळ दौडे छे, पण आखरमां काचबो (कासव) जीते छे! सांभळ्यो?’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.