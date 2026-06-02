ढिंग टांग : युद्धाचं काय करायचं..?

प्रति, मि. डोलांडतात्या, यांसी शि. सा. न. शालोम. मघाशीच हमासवर एकदम बाराशे क्षेपणास्त्रे डागण्याचा गुप्त प्लान आखून आलो. एकाच वेळी शत्रूच्या मुलखात मोबाइलचे स्फोट घडवून आणण्याचीही आमची योजना आहे. इराणच्या लष्कराला काहीही करून तेलविहिरींपाशी बोलवायचे, आणि त्यांचा फोन वाजवायचा-धडाम! दोन तासात युद्ध संपेल असे वाटते. बघू! .इराणविरुद्ध आपण युद्ध पुकारले त्याला आता काही महिने लोटले. युद्ध संपले आहे की सुरू आहे, हेच कळायला मार्ग नाही. काही लोक म्हणतात, युद्ध संपले तर काही लोकांच्या मते ते अजून सुरुच आहे. परवाच फोनवर युक्रेनच्या झेलेन्स्कीशी बोललो. त्यांना विचारले की ‘तुमचं युद्ध कसं चालू आहे?’ तर ते हादरलेच. म्हणाले, ‘म्हंजे ते अजून चालू आहे?’हल्लीच्या आधुनिक युद्धांचा हाच तर प्रॉब्लेम आहे. युद्ध चालू आहे की बंद झाले हे कळत नाही. चालू असेल तर का चालू आहे, हेही कळत नाही, आणि बंद झाले तर का बंद झाले, याचा पत्ता लागत नाही. कालांतराने लोक आपल्याला हसू लागतील, अशी भीती वाटते आहे. पूर्वी मोसाद म्हटले की लोक टरकायचे, आता हंसतात! अशाने लौकरच त्यांचे सीआयएसारखे होईल, असे वाटते. मला चिंता वाटते. लोक हसू लागण्याच्या आत दोन-चारशे बॉम्ब फोडले पाहिजेत, असा विचार मनात येतो..इराणचे लोक पुन्हा शांतपणे चहाबिहा गाळू लागले आहेत, अशी गुप्त खबर ‘मोसाद’ या आमच्या सुप्रसिद्ध गुप्तहेर संस्थेने दिली आहे. ज्यांच्यावर आपण हल्ला केला तेच इराणी चहा पीत आहेत, आणि आपण उगीच बॉम्बबिम्ब शोधत बसलोय, हे विचित्र वाटू लागले आहे.मला वाटते, मी एकदा माझे (आणि तुमचेही) मित्र मोदीजी यांना एकेकदा मिठी मारून आलो, तर हा प्रश्न मिटावा. कृपया मार्गदर्शन करावे. तुमचाच. बिबी (बेन्यमिन नेतान्याहू, इस्रायल)ता. क. : होर्मुझ चालू आहे की बंद? कळवावे..माय डिअर बीबी, तुमचे पत्र आत्ताच मिळाले. वंडरफुल वंडरफुल! आय लव्ह इट! पण मोसादच्या पाकिटातून पत्रबित्र पाठवत जाऊ नका हो! इथे कोणीही तुमचे पत्र फोडायला तयार होत नाही. पाकिटात स्फोटकबिटक असेल, अशी शंका भेडसावते. तुमच्या ‘मोसाद’वाल्यांना ही फार जुनी खोड आहे. मोबाइलचे स्फोट घडव, पाकिटात विष लावून पाठव, असले उद्योग करता!! अशामुळे जगाचा विश्वास उडतो. माझ्यावर जगाचा खूप विश्वास आहे. कारण मी बॉम्ब टाकीन अशी धमकी देतो, पण टाकत मात्र नाही!.इराणला मी दोन दिवसात वठणीवर आणले की नाही? लेकांच्यांनी घाबरून होर्मुझची सामुद्रधुनीच बंद करून टाकली. आमच्या काही बोटी त्यांनी बुडवल्या, असे म्हणतात. थोडी विमानेही पाडली, पण काय फरक पडला? त्यांना मी अण्वस्त्रबंदी करारासाठी तयार करतोय. युद्धबंदीचा प्रस्ताव मात्र अजून ‘तळ्यात मळ्यात’ आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी ऑफिशियली बंद आहे, पण अनॉफिशियली चालू आहे. नेमके काय चालले आहे, हे मी विचारून घेतो. पाकिस्तान्यांचा तसाही कोणाला उपयोग नसतो, आपल्यालाही झाला नाही..मि. मोदी यांची (घट्ट) भेट घेण्यात काहीच अडचण नाही. ही इज माय गुड फ्रेंड. आय लव्ह हिम! मी त्यांच्याशी व्यापारविषयक बोलणी करतोय. पण तेलाच्या ऐवजी ढोकळा हा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट पर्वडणारा नाही, म्हणून अडकले आहे. बघू!टिल देन, एन्जॉय वॉर, विच इज नॉट फॉट एनीमोर! गुड नाइट. तुमचाच. डोलांडतात्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.