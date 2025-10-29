ढिंग टांग : अनाकोंड्याची गोष्ट सांगू..? (अर्थात वंडर्स ऑफ ॲनिमल प्लॅनेट…)

काहीही काय वाचता, अनाकोंड्याची गोष्ट सांगू? ऐका तर मग : प्राणीशास्त्रात आम्ही बऱ्यापैकी गती आणि लौकिक मिळवला आहे, हे फार थोड्या लोकांना माहीत असेल. लहानपणापासूनच आम्ही प्राणीविश्वाचे चाहते आहोत. इतके की आमचे कुटुंबीय आम्हांस अनेक वर्षे चतुष्पाद असल्याप्रमाणेच वागवत असत. प्राणीजगताची खबर ठेवण्यासाठी आम्हाला देशोदेशीच्या जंगलात जावे लागते. .तासंतास मचाण अथवा गुहेत बसून निरीक्षण करावे लागते. जेन गूडाल नामक आज्जी चिम्पान्झींचा अभ्यास जंगलात राहून करत. त्यांना अभ्यास सोपा जावा, म्हणून चिम्पान्झीदेखील सहकार्य करत. आमचा अनुभव असाच राहिला आहे. ब्राझिलच्या जंगलात आम्ही अनाकोंडा अजगराचा अभ्यास करायला जाऊन आलो आहो. या महासर्पाबद्दल आम्ही बरेच ज्ञान गिळंकृत केले. मग सांगू? अनाकोंड्याची गोष्ट सांगू?.अमेझॉनच्या जंगलात हिंडणारा अनाकोंडा कंप्लीटली वेगळा हं! गल्लत करायची नाही. आम्ही जो अनाकोंडा पाहिला, तो या भारतभूमीतच पाहिला आहे. भारतीय अनाकोंड्यापुढे अमेझॉनचा अनाकोंडा म्हणजे निव्वळ नानेटी!! काही तुलनाच नै!!भारतीय अनाकोंडा हा महा महा महासर्प आहे. याचा आपल्याकडील कापूसकोंड्याशी काहीही संबंध नाही, याचीही वाचकांनी नोंद घ्यावी. (अन्यथा आम्हालाही तीही गोष्ट सांगावी लागेल!) भारतीय अनाकोंडा हा सर्वसाधारणपणे जन्मत: दोन-तीन फूट असतो, असे काही प्राणीशास्त्रज्ञांचे मत आहे. काहींच्या मते तो फार तर बारा इंच लांबीचा असतो. पण आमचे निरीक्षण सांगते की तो सुमारे साडेपाच फुटाचा असू शकतो. पण साडेपाच फुटाचा अनाकोंडाही भारी असतो..हा अनाकोंडा काहीही गिळतो. वेटोळे मारुन दबा धरतो, आणि सावज टप्प्यात आले की आऽ…वासतो. आऽऽ…म्हंजे अगदी टोटल आऽऽ…हं!! आकाश-पाताळ एकच म्हणा की!! त्याने आऽऽ वासला की सावज ‘ओय ओय’ पण करु शकत नाही. या अनाकोंड्याला पक्ष…सॉरी पक्षी गिळायला भारी आवडते. आख्खाच्या आख्खा पक्ष…सॉरी, पक्षी तो गिळतो. पक्षाच्या पोटात अंडी असतील तर अंड्यांसकट गिळतो. एकंदरित समोर येईल ते गिळायची त्याला खोड जडली आहे..अनाकोंड्याच्या पोटात गेलेला पक्ष…सॉरी, पक्षी पुन्हा वापस येणे कठीण असते.असा हा अनाकोंडा आता मुंबई गिळायला आलाय, अशी खबर एका वन अधिकाऱ्याने दिल्याने विख्यात थोर शिकारी आणि वन्यप्राणी छायाचित्रकार यूबी थॅकरे (यांना सँक्चुअरी मासिकाने मुखपृष्ठावर जागा दिली होती…फार मोठा माणूस!) यांनी तात्काळ बंदूक उचलायला हात पुढे केला. पण अनाकोंड्याला बंदुकीचा काय धाक वाटणार? तो गोळ्याही गिळील!! मग त्यांनी आपले अमोघ, गुप्त अस्त्र उचलले….यूबी थॅकरे हे निष्णात निसर्ग छायाचित्रकार असल्याने मुंबई गिळताना भारतीय अनाकोंडाला रंगेहाथ (फोटोत) पकडण्याचे आव्हान त्यांनी स्वीकारले. मुंबई गिळणारा अनाकोंडा किती प्रचंड असेल याची कल्पना करुन पहा! हातात कॅमेरा घेऊन यूबी थॅकरे आणि त्यांचे अशिष्टन आर. संजय यांनी कंबर कसली. काहीही करुन मुंबई महानगरी अनाकोंड्याच्या विळख्यातून सोडवायचीच, अर्धवट घास घेतला तर ओढून काढायची, आणि गिळलीच तर सरळ अनाकोंड्याच्या जबड्यातच हात घालायचा, अशी व्यूहरचना यूबी थॅकरे यांनी केली..अनाकोंड्याचा बंदोबस्त करता येणे कोणालाही शक्य नसते. पण यूबी थॅकरे यांच्याकडे याचा जालीम उपाय आहे. कुठल्याही शस्त्राचा ढिम्म परिणाम न होणारा अनाकोंडा यूबी थॅकरे यांच्याकडल्या ‘टोमणा-गन’ने मात्र सपशेल गारद होतो, हा पूर्वीचा अनुभव आहे. मग पुढे काय झाले?...असे काय विचारता? तुम्हाला अनाकोंड्याची गोष्ट सांगू?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.