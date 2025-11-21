ढिंग टांग : पाटण्यातील (सु)संवाद..!

पाटण्यातील गांधी मैदान गर्दीने फुलून गेले होते. नितीशजी दहाव्यांदा शपथ घ्यायला उभे होते. मंचासमोरच्या विस्तीर्ण व्हीआयपी विभागात अनेक सोफे ठेवलेले. त्या सोफ्यावर यशस्वी अतिथी आसनस्थ होते. त्यातील एका सोफ्यावरील सुसंवाद: नानासाहेब : (मंचाकडे बघत) काय बघताय इतकं टक लावून? भाईसाहेब : (अनिमिष नेत्रांनी…) नितीशजींनी दहादा शपथा घेतल्या! दहादा!! आम्ही एकदाच!! नानासाहेब : मी सिनीअर आहे तुम्हाला! माझ्या झाल्या, तीन-चार!! भाईसाहेब : (बोटं मोडत) पहाटेची धरुन!! (विलक्षण सन्नाटा…)नानासाहेब : (कौतुकानं) नितीशजींची गाडी जोरात आहे…! मोदीजींना वाकवाकून सांगत होते, ‘‘आप है, इसलिए बिहार है!’’ .भाईसाहेब : (चष्मा काढून पुसत) मी हेच वाक्य बोललो, पण ते मोटाभाईंना म्हणालो!! विजयाचे खरे चाणक्य ते आहेत!!नानासाहेब : मोटाभाई आहेत, म्हणून आपणही आहोत!भाईसाहेब : (सुस्कारा सोडत) ते आहेत, म्हणून तर चाललंय!! (पुन्हा विलक्षण सन्नाटा…)नानासाहेब : (थोडा वेळ जाऊ दिल्यानंतर) कधी आलात?भाईसाहेब : (पेपरमिंटची गोळी डाव्या गालातून उजव्या गालात घेत) आत्ताच!नानासाहेब : (मंचाकडे बघत हळू आवाजात) दिल्लीहून थेट आलात ना?भाईसाहेब : (गोळी चोखत) चपाक..चुख..!!नानासाहेब : (अंदाज घेत घेत) काय म्हणाले मोटाभाई?.भाईसाहेब : तुम्हा लोकांना लई तडी पडणार आहे! सुर्रर्रक..!नानासाहेब : (साळसूदपणाने) का बरं?भाईसाहेब : (थंडपणाने) कळेल, कळेल!! मोटाभाई म्हणाले, मी येतो मुंबईत, मग बघू!!नानासाहेब : (समजूत घालण्याचा प्रयत्न करत) कुठे बारकी बारकी भांडणं दिल्लीत नेता? हे म्हंजे पाकिट मारल्याची तक्रार पोलिस कमिशनरकडे करण्यासारखं आहे!!भाईसाहेब : मी तक्रारीचा पाढा वाचणारा नेता नाही, लढणारा आहे!! मुळात मला पाढेच येत नाहीत!!नानासाहेब : (नाराजीनं) आमची कंप्लेंट घेऊन गेला होता ना?भाईसाहेब : (शहाजोगपणे) मोटाभाईच म्हणाले की माझं महाराष्ट्रावर बारीक लक्ष आहे…नानासाहेब : (चकित होत) असं म्हणाले ते?.भाईसाहेब : (गोळी चघळून चघळून) श्लीऽऽऽक…सुर्रर्र! ‘हुं ध्यान थी जोई रह्यो छुं’...असं म्हणाले ते!नानासाहेब : मित्रांमध्ये असं होणारच! वरपर्यंत तक्रार नेण्याचं काही कारण नव्हतं! पण आता ते जाऊ दे! झालं ते झालं…भाईसाहेब : ( सुर्रर्रक...! आता भोगा फळं! माझ्याच पक्षातली माणसं फोडता, आणि वर मला चिडवता!!नानासाहेब : (इकडे तिकडे बघत) सुरवात कोणी केली?भाईसाहेब : (सरळ मंचावरील नमोजीभाईकडे टक लावून बघत) तुम्हीच की! सगळ्याची सुरवात तुम्हीच आहात!नानासाहेब : (मखलाशी करत) ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे, इतकं कशाला लक्ष घालता? आपण एकत्र राहिलो, तर सगळं एकजूट राहील! तुम्हीच असे एवढ्या तेवढ्याला दिल्लीत जाऊन तक्रारी करायला लागलात तर कसं चालणार आपलं डब्बल इंजिन?.भाईसाहेब : (हात झटकत) मी मोटाभाईंना सांगितलंय, बघा बुवा!नानासाहेब : (धिटाईनं) राजकारणात असे प्रकार घडणारच! आता आपलं ठरलंय ना? एकमेकांमधले पक्षप्रवेश थांबवायचे म्हणून! झालं तर मग!!भाईसाहेब : (खुलासा करत) मोटाभाई म्हणाले की ही एवढी चूंटणी झाली की मग तीन-चार वर्ष नो पक्षप्रवेस!! यावेळी आमच्या देवेनभाईला सांभाळून घ्या!!नानासाहेब : (आनंद लपवत) मग तुम्ही काय म्हणालात?भाईसाहेब : (नाइलाजाने सांगितल्यागत) मला चॉइस काय होता? मी म्हणालो ओके!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.