ढिंग टांग : म्हारे हिवडा मां नाचे मोर..!

स्थळ : ७, लोक कल्याण मार्ग, न्यू डेल्ही. वखत : बप्पोरे.बंगल्याच्या प्रशस्त हिरवळीवर डझनभर दिल्लीचे मोर उन्हात उभे आहेत. ही स्वतंत्र प्रजाती आहे. रंगारंग कार्यक्रमाच्या वेळी पुढला आयटम आपलाच आहे, या तणावाखाली विंगेत ताटकळणाऱ्या समूह नृत्यातील कलावंतांची कळा त्यांच्या पिसाऱ्यावर आहे. जाम टेन्शन आहे. बंगल्याच्या पायऱ्यांवर मोटाभाई हातात मिठाईचा बोक्स घेऊन तितकेच ताटकळत उभे आहेत. साक्षात नमोजीभाई मोरांना दाणे खिलवत आहेत. अब आगे....नमोजीभाई : (हसतमुखाने) ऑ ऑ ऑ ऑ...अरे आवो ने! मोर छे के गधेडा!! एटला समझतो नथी के? (मोर गोंधळतात. नाचायचे आहे की दाणे खायचेत?)मोटाभाई : (हातातील बॉक्स नाचवत) जे श्री क्रष्ण! कोंग्रेच्युलेशन्स, नमोजीभाई! तमे ग्रेट माणस छो! थोडु मूंह मीठु कराओ ने!! आजे बहु ऐतिहासिक दिवस छे!!नमोजीभाई : (चकित होत) जे श्री क्रष्ण! आजे शुं स्पेसल छे?मोटाभाई : (अभिमानाने) आज तमारा अहियां मुकाम चार हज्जार त्रणसो निन्यानबे दिवसनां थया! एक गुजराती भला माणस दिल्ली मां आवीने एटला दिवस रहे छे, अने देस उप्पर राज करे छे, आ वात मने तो बहु सरस लागे...!! (दिल्लीचे मोर या मजकुराचा हिंदी अनुवाद एकमेकांना खुणेने विचारतात. काहीतरी स्पेशल घडले आहे, एवढेच कळून काही मोर उगीचच पिसारा फुलवतात.).नमोजीभाई : (विस्मयचकित चेहऱ्याने) चार हज्जार त्रणसो निन्यानबे? अरे वा, आ तो एकदम स्पेसल नंबर छे! दिल्लीमधी येऊनशी इतका दिवस झाला, खबरज नाय पडला...(दिल्लीचे मोर एकमेकांकडे बघून ‘...पण आम्हाला पडला’ असे मोरांच्या भाषेत म्हणतात. तेवढ्यात दचकतात, कारण नमोजीभाईंनी आवाज लावलेला असतो...)म्हारे हिवडा मां नाचे मोर, तक थैय्या-थैय्या,भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां,बदले मौसम, बदले नजारे, या बदला है नजरिया...(मोर नाचू लागतात...करतील काय?)मोटाभाई : (सद्गदित होत्साते) असा वाटते की बध्दा आत्ताज घडला!!.नमोजीभाई : (स्वतःवर खुश होत) बारा वरसमदी कंप्लीट इंडियाचा मोडु बदलून टाकला के नाय टाकला? टाकला के नाय टाकला? टाकला के नाय टाकला? (एक मोर मोडु म्हंजे काय, असे शेजारच्या मोराला मान मोडून विचारतो. ‘चेहरामोहरा’ असे दुसरा मोर सांगतो.)मोटाभाई : (खुशीत उडी मारून) चोक्कस!!नमोजीभाई : (अचानक आठवून) मने तो लागे के आ वर्ल्ड रेकॉर्ड छे!!मोटाभाई : (अतीव अभिमानाने) वर्ल्ड रेकॉर्डनी खबर नथी, पण तमे पंडित नेहरुंना रेकॉर्ड ब्रेक किधा!!.नमोजीभाई : (डोळे मिटून) बारा वरस विश्वास के, विकास के!! बारा वरसमधी आपण ८१ करोड जनतेला मफत अन्नधान्य दिला! अग्यार करोड माताभगिनींना गेस ना सिलिंडर दिला! चार करोड दिदींना लखपती करून टाकला! तीस-चालीस करोड इज्जतघर बांधला! पछी, यूरिया, यूपीआय वगैरा हायेच!! बारा वरसमंदी मी येवडा काम केला, यावर माझाज विश्वास बसत नाही...मोटाभाई : (हळू आवाजात) हवे आपडे आ सक्सेस सेलेब्रेट करवु पडशे! शुं करवानुं? एक मेजवानी-भोज आयोजित करुं के?नमोजीभाई : (आठवणीने सांगत) ते राहुलभायने पण एक थेंक्यू कार्ड मोकळ्यो! कोंग्रेसवाळा नसता तर मी बारा वरस काय असता? भगवान आपे छे, तो छप्पर फाडीने आपे छे!मोटाभाई : (मान्य करत) मूंह मिठू करजो!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.