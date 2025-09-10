ढिंग टांग : दोघे मिळुनी जाळू रावण..!

दादू : (बेधडक फोन लावत) गुर्रर्र…आहेत का महाराष्ट्राचे तारणहार घरात?सदू : (थंडपणाने) नसायला काय झालं? मी तरी कुठं घराबाहेर जातो?दादू : (खुशीत) उगीचच हिंडत बसण्यात काहीही अर्थ नाही! आपण का रिकामटेकडे आहोत? कित्ती कामं असतात…सदू : (हातातली ब्ल्यू प्रिंट न्याहाळत) मुंबईतल्या पार्किंग समस्येला सध्या मी हात घातलाय! .दादू : (गंभीरपणाने) खरंय! हल्ली गाडीचं पार्किंग कुठे करायचं, तेच समजत नाही! तुझ्या घरी मी आलो तेव्हा आधी विचारुन घेतलं की पार्किंग आहे ना?सदू : (कणखर आवाजात) पार्किंगच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मी मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनाही भेटून आलो! त्यांना सांगितलं की, ‘काहीही करा, पण हा प्रश्न सोडवा!’दादू : (चतुराईनं) तू श्रीगणरायाचं दर्शन घ्यायला गेला होतास ना?सदू : (घाईघाईने खुलासा करत) ते माझ्या घरी येऊन तीन मोदक खाऊन गेले, मग मी गेलो आणि तीन खाऊन आलो! फिट्टंफाट!! करंजीची वसुली काही झाली नाही…दादू : (भोळेपणाने) तू असे मोदक वसूल करतोस हे माहीत नव्हतं मला! मीसुद्धा तुमच्या घरी येऊन गेलो की!सदू : (आश्वासन देत) तू घरचा आहेस, दादूराया! तुला सवलत आहे!!.दादू : (सुटका झाल्यागत) थँक्यू! मी वेगळ्याच कामासाठी फोन केला होता…सदू : (सावध होत) बोल!दादू : (सीक्रेट विचारल्यागत) तुला रावण मारायचाय?सदू : (चक्रावून) कँय?दादू : (विजयी सुरात) तू आजवर कधीच रावण मारला नाहीस, मी मारलाय!सदू : (कंटाळून) कोड्यात बोलू नकोस! रावण दसऱ्याला मारतात, एवढं माहीत आहे…दादू : (खुशीत येत) तेच म्हणतोय मी! यंदा दसऱ्याला दोघांनी मिळून रावण जाळू या का?सदू : (हात झटकत) तुझा रावण वेगळा, माझा वेगळा!.दादू : (सात्विक संतापाने) माझ्या महाराष्ट्राकडे वाकड्या नजरेनं बघणाऱ्या रावणाचं निर्दाळण करण्यासाठी नियतीनं आपल्या दोघा भावंडांची नियुक्ती केली आहे, असं समज! यावेळी काहीही करुन जुलमी, कपटी, विश्वासघातकी रावण मारायचाच!सदू : (आणखी कंटाळून) मुंबई महापालिका निवडणुकीत आपण हातमिळवणी करायची, आणि त्या कमळाबाईला धडा शिकवायचा, असं सुचवतो आहेस का?दादू : (ओशाळून) हो! तसंच काहीसं..!!सदू : (कपाळावर हात मारुन) मग तसं सरळ सांग की! कित्ती ते रावण, नियती नि काय काय..!! ह्या:!!.दादू : (रागावून) एकेकाची शैली असते मिस्टर!!सदू : (संयमानं) असू दे, असू दे!दादू : (भावकीतला आवाज लावत) काल आमचे काँग्रेसचे मित्र आले होते घरी, सहा प्लेट वडे आणि आठ कप चहा पिऊन गेले! ते म्हणत होते की तुम्ही तुमच्या बंधूराजांशी हातमिळवणी केली तर आमची पंचाईत होईल!! मी म्हटलं की, आम्ही तर बुवा उत्सुक आहोत! ते म्हणाले, तसं असेल तर आम्हाला विचार करावा लागेल!सदू : (उडवून लावत) करा म्हणावं विचार! नाहीतरी गेली दहा-अकरा वर्षं विचार करण्याची त्यांची सवय सुटलीच आहे….दादू : (सपशेल दुर्लक्ष करत) तुझ्याशी हातमिळवणी केली तर मला आमच्या महाविकास आघाडीला बरंच पटवावं लागणार! तू येशील का आमच्यात?सदू : (शहाजोगपणाने) आधी आपलं तर ठरु दे!!दादू : (दचकून) आपलं ठरलंय की!! रावण जाळायचा ना?सदू : (चतुराईने) बघू, लंका अभी दूर है!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.