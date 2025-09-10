satirical-news

ढिंग टांग : दोघे मिळुनी जाळू रावण..!

पार्किंगच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मी मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनाही भेटून आलो! त्यांना सांगितलं की, ‘काहीही करा, पण हा प्रश्न सोडवा!’
ब्रिटिश नंदी
दादू : (बेधडक फोन लावत) गुर्रर्र…आहेत का महाराष्ट्राचे तारणहार घरात?

सदू : (थंडपणाने) नसायला काय झालं? मी तरी कुठं घराबाहेर जातो?

दादू : (खुशीत) उगीचच हिंडत बसण्यात काहीही अर्थ नाही! आपण का रिकामटेकडे आहोत? कित्ती कामं असतात…

सदू : (हातातली ब्ल्यू प्रिंट न्याहाळत) मुंबईतल्या पार्किंग समस्येला सध्या मी हात घातलाय!

