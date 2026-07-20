ढिंग टांग : वांडरांचा धुमाकूळ..!

दादू : (काळजीपोटी फोन करत) हल्लो...कोण बोलतंय?सदू : (घाईघाईत फोन उचलत) मीच बोलतोय, दादूराया! काही अर्जंट असेल तरच बोल! मी जरा कामात आहे...दादू : (काळजीच्या सुरात) मघापासून मी आठ फोन केले, एकदाही उचलला नाहीस! मला काळजी वाटली! पण नववा फोन बरोब्बर उचललास! नऊचं किती आकर्षण आहे तुला!! सदू : (चुळबुळत) आपण नंतर बोलू या का? मी जरा बिझी आहे...दादू : (झटकून टाकत) हॅ:! रविवारी तू कसला बिझी? आज मस्त सण्डे आहे, काहीतरी बेत असणार! .सदू : (वैतागून) डोंबलाचा बेत! इथं या खोलीतून त्या खोलीत पळतोय नुसता!! संकटं एकट्यानं येत नाहीत! जरा निवांत रविवार आहे म्हणून सकाळी उठून तयारीला लागलो, तर ही नसती कटकट..! आगंतुक पाहुणे आलेले मला मुळीच आवडत नाहीत!दादू : (खवचटपणाने) कुणाला तरी गिळायला बोलावलं असशील! नसती खोड आहे तुला! तरी बरं, हे लेकाचे तुझ्याघरी यथेच्छ जेवतात, आणि नंतर मतदानाची वेळ आली की पाठ दाखवतात!!सदू : (भडकून) अरे हाड, हाड!! फूट!! हडी हडी!!दादू : (दुप्पट भडकून) सद्याऽऽ...तोंड सांभाळून बोल!!सदू : (नरमाईनं) तुला नाही रे बोललो! ही लेकाची वांडरं!! सकाळपासून घराभोवती नुसता धुमाकूळ घालतायत!दादू : (स्पष्टपणाने) म्हणून मी कार्यकर्त्यांना दारात फार उभं करत नाही! हवी कशाला ती गर्दी? तुला हौसच जास्त!!.सदू : (चिडून) खरीखुरी माकडं आली आहेत ग्यालरीत! टोळीच्या टोळी आहे!! मी दारं-खिडक्या बंद करून बसलोय आतमध्ये! लेकाचे घरात घुसायला बघतायत!दादू : (अविश्वासाने) दादरमध्ये माकडांची टोळी? कमालच झाली! निसर्गाची एकेक तऱ्हाच म्हणायची!! शेंड्या लावायच्या तरी किती? दादरमध्ये माणसांना चालायला जागा नाही, तिथं वानरांच्या टोळ्या कुठून येतील?सदू : (समजूत घालत) अरे, खरंच माकडं आली आहेत! कसं सांगू तुला? व्हिडिओकॉल कर, दाखवतो!दादू : (मखलाशी पकडल्यागत...) ॲहॅ ॲहॅ! माहितीये मला तुझा खोडकर स्वभाव! आता उद्या तू मला कुलाब्यात हरणं आली असं सांगशील! बांदऱ्यात रानगवे आले आहेत, असं सांगशील! किंवा गोरेगावात पाणघोडा आलाय, असंही सांगशील! काहीही हं सदूराया!! पण मी असा बधणार नाही...आता मी बदललोय!!.सदू : (संयमानं) आज रविवार असूनही माकडांची एक टोळी ड्यूटीवर शिवाजी पार्कात आली आहे! सकाळपासून उच्छाद मांडला आहे त्यांनी! घरोघर घुसून त्यांनी बिस्किटं, केळी, बटाटेवडे, असं बरंच काही लंपास केलंय! आता ती टोळी या क्षणाला माझ्या घरातच्या बाल्कनीत आहे!! आणखी काय सांगू?दादू : (थक्क होत) खरंच सांगतोयस? बाप रे! माकड चावलं तर पोटात इंजेक्शन घ्यायला लागतं म्हणे! मी वाघांचे अगदी जवळून फोटो काढले आहेत, पण माकडांच्या कधी जवळ गेलो नाही!! माकडं डेंजरस असतात हं!!सदू : (हवालदिल होत) ही टोळी घरात घुसली तर मलाच कुठल्यातरी झाडाच्या फांदीवर जाऊन बसावं लागेल!!दादू : (संशयानं) सदूराया, मला तर यात राजकारणाचा वास येतोय! कुणी मुद्दाम तर ही माकडं तुझ्या घरात सोडली नसतील? त्या कमळीची काही गॅरंटी नाही! महा डांबिस बाई आहे!!सदू : (वैतागून) कुणी तरी घालवा रे ती माकडं!!दादू : (आयडिया सुचवत) तू एक उपाय करून बघ बरं! तुला रामरक्षा म्हणता येते का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.