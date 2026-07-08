ढिंग टांग : दिल्ली का बुलावा..!

आजची तिथी : श्री पराभव नाम संवत्सर श्रीशके १९४८ ज्येष्ठ अष्टमी.आजचा वार : ट्यूसडेवारआजचा सुविचार : चलो बुलावा आया है, मोटा(भाई)ने बुलाया है..!नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः (१०८ वेळा लिहिणे) शहाण्या राजकारण्याने वेळीअवेळी दिल्लीला येऊ नये. पण मी स्वभावाने भोळाभाबडा असल्यामुळे ‘नर्मदा प्रकल्पाची अर्जंट मीटिंग आहे, त्वरित यावे’ असा निरोप मिळाल्यामुळे तातडीने दिल्लीला आलो. मीटिंगला दांडी मारली असती तर बरे झाले असते, असे आता वाटू लागले आहे. .वंदनीय नमोजीभाई दिल्लीत नसताना मला इथे यावे लागले, एवढी एक बाब (छातीत धडकी भरायला) खरेतर पुरेशी आहे. वंदनीय नमोजीभाई तिकडे परदेशात, आणि मी मुंबई सोडून इथे दिल्लीत! ‘देव देव्हाऱ्यात नाही, देव नाही देवालयीं’ हे भजन गुणगुणतच मी राजधानीत वावरत होतो. दिल्लीत उतरल्या उतरल्या लोक माझ्याकडे बघून बारीकसे हसत का होते? हे मला कोडे पडले. ते शेवटी पक्ष कार्यालयात गेल्यावर उलगडले...‘‘कब आ रहे हो दिल्ली?’’ असे मला आमचे नवीन अध्यक्ष नितीन नवीन यांनीच विचारले. (हे नितीन नवीन आहेत, जुने नितीन नागपूरला असतात. पण त्यांनी मला कधीही ‘दिल्लीत येतो का बावा?’ असे चुक्कूनही विचारले नाही. मोठा माणूस!)‘‘मी मुंबईत बरा आहे...,’’ सावधगिरीने मी उत्तर दिले. ते काही बोलले नाहीत. वंदनीय नमोजीभाई परदेश दौऱ्यावर असल्यामुळे मला आदरणीय मोटाभाईंची भेट घ्यावी लागली. मी त्यांच्याकडे गेलो तर त्यांनी विचारले, ‘‘शुं काम छे?’’ मी म्हटले, ‘‘काही नाही, निरोप आला म्हणून आलो!’’‘‘पुन्हा निरोप आला की या! तयारीत राहा!’’ ते म्हणाले. यातले ‘तयारीत राहा’ हे शब्द काळजाचा ठोका चुकवणारे होते. पण हाच प्रश्न मला दिल्लीत भेटलेल्या सगळ्यांनी विचारला. मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकनजीक दरड कोसळली, त्यापेक्षा मोठी दरड म्हणजे ही दिल्लीतली संभाव्य बदली आहे!! हरे राम!.बाय द वे, माझी लौकरच दिल्लीला बदली होणार असल्याची खबर (मी सोडून) इथे सगळ्यांना लागली आहे, असे दिसते. जो भेटतो, तो ‘दिल्लीला कधी येताय?’ हेच विचारून ऱ्हायला आहे. जो माणूस दिल्लीत हवासा होतो, तो त्याच्या राज्यात नकोसा असतो, हे एक राजकीय सत्य आहे. त्यानेच मला टेन्शन आले आहे. सध्याच्या काळात मुंबईत इतके काही घडत असताना मी दिल्लीवारी करणे परवडण्याजोगे नाही.दिल्लीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असून माझी वर्णी तिकडे लागणार, अशी अफवा उठलेली मी स्वतःच ऐकली. मला दिल्लीला धाडण्यासाठी आजवर कमी का प्रयत्न झाले? पण मी पुरून उरलो. मी महाराष्ट्रातला चाणक्य आहे. मला दिल्ली कशी टाळावी, हे चांगले कळते. पण यावेळी जरा गडबड झाली, हे खरेच. मी दिल्लीला जातोय, हे कळल्याबरोब्बर राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाच्या चर्चा सुरू झाल्या. मंत्रिमंडळातली खातीही आपापसांत ‘वाटली’ गेली. आमचे वीर विनोद तावडेजी आणि जयंत पाटीलसाहेब पट्टदिशी एकमेकांना भेटले. उधोजीसाहेबांनी भूत बघितल्यागत एकदम रामरक्षाच म्हणायला घेतली. एकंदरीत कठीण आहे!...पण असल्या घडामोडींचे मला टेन्शन येत नाही. मी दिल्लीला निघालो, हे कळल्यावर अचानक आमचे ठाण्याचे परममित्र कर्मवीर भाईसाहेब शिंदे यांचा ताप पळाला, आणि त्यांनी इस्पितळातून डिस्चार्जच मिळवला. हे खरे टेन्शन आहे!...निक्षून सांगतो, होता होईतो मी दिल्लीला जाणार नाही! जाणार नाही! जाणार नाही!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.